Açtı ağzını yumdu gözünü! Özcan Deniz'in 40 paylaşımlık aile resti! "Beni köle olarak gördünüz"
Özcan Deniz'in abisi ve annesiyle süren aile husumeti hız kesmiyor. Geçtiğimiz günlerde Günaydın'a konuşan Özcan Deniz'in annesinin açıklamaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. İsyan bayrağını çeken Deniz, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı 40 paylaşımla ailesine rest çekti.
Giriş Tarihi: 13.08.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 13.08.2025 09:23