Trend Galeri Trend Magazin Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz'un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz'un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Umut Oğuz, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim haline geldi. Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Peyami karakterine hayat veren başarılı oyuncu, özellikle evliliğindeki gelişmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde çekişmeli boşanma davasına dair nafaka açıklamalarıyla büyük dikkat çekti! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:42
Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Oğuz, 2018 yılında hayatını birleştirdiği eşi Sevilay Tilda Oğuz ile altı yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen oğulları Dora ile daha önce gözlerden uzak bir aile hayatı sürdürmeyi tercih ettikleri biliniyordu. Ancak, ayrılık kararının ardından ortaya çıkan nafaka tartışması, ikilinin boşanma sürecini kamuoyunun gündemine taşıdı.

Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Sevilay Tilda Oğuz, eşinin kendisine aylık 25 bin TL nafaka ödemesi ve 1 milyon TL tazminat vermesi talebinde bulundu.

Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Ancak Umut Oğuz'un avukatı, oyuncunun böylesine büyük bir maddi yükü karşılayacak durumda olmadığını ifade ederek bu miktarın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Bu görüşme sonrası dava bir süreliğine ertelendi.

Adanalı’nın Fiko’su Umut Oğuz’un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...

Geçtiğimiz günlerde mahkeme, bu olayla ilgili ara kararını açıkladı. Hakim, boşanma sürecinde Sevilay Tilda Oğuz ve oğlu Dora'nın yaşamını sürdürebilmeleri için Umut Oğuz'un aylık 10 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

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