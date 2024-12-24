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Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz'un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...
Adanalı'nın Fiko'su Umut Oğuz'un çekişmeli olarak biten 6 yıllık evliliğinde nafaka krizi yaşandı! Oyuncu bakın ne kadar ödeyecek: 25 bin TL istenmişti...
Umut Oğuz, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim haline geldi. Son olarak "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde Peyami karakterine hayat veren başarılı oyuncu, özellikle evliliğindeki gelişmelerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son günlerde çekişmeli boşanma davasına dair nafaka açıklamalarıyla büyük dikkat çekti! İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:42