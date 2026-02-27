Trend Galeri Trend Magazin Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı: "Zaman onun için durmuş"

Bir döneme damga vuran "Adanalı" ve "Acı Hayat" gibi fenomen dizilerin yıldızı Selin Demiratar, uzun süren sessizliğini bozdu. İş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlendikten sonra set temposuna veda eden ve "EYT'ye geçtim" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıklayan ünlü isim, alışveriş merkezi çıkışında kameralara yansıdı. Yıllar geçmesine rağmen duru güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Demiratar'ın son halini gören takipçileri, "Zaman adeta onun için durmuş" yorumlarında bulunarak hayranlıklarını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 27.02.2026 10:08 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 10:15
Bir döneme damga vuran 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'İdil Ertürk' karakteri ile hafızalara kazınan Selin Demiratar, oyunculuğu bırakarak sakin bir hayat sürdürmeyi tercih etmişti. Gözlerden uzak geçirdiği bu süre zarfında gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Demiratar, uzun zaman sonra ortaya çıktı.

Rol aldığı projelerle Türk televizyonlarının bir dönem çok konuşulan isimleri arasında yer alan Selin Demiratar, özellikle "Adanalı" dizisinde canlandırdığı İdil Ertürk karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edinmişti.

Kariyer hayatına "Acı Hayat" dizisiyle adım atan ünlü isim, daha sonra "Adanalı", "Huzur Sokağı" gibi yapımlarda da boy gösterdi. 2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlenen ünlü isim, evliliğinin ardından setlere veda ederek gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürdürmeyi tercih etti.

"EYT'YE GEÇTİM" DEMİŞTİ!

Demiratar, daha önce yaptığı bir açıklamada "EYT'ye geçtim, inan özlemiyorum. İzlemeyi seviyorum artık. İzleyici olarak dizileri izliyorum ama bir daha o set temposuna girmek artık bilmiyorum'' diyerek set temposuna dönmeyi hiç düşünmediğini belirtmişti.

Uzun zaman sonra görüntülenen ünlü isim alşveriş merkezi çıkışında Snobmagazin kameralarına yakalandı. Demiratar'ı görenler oyuncunun yıllar hiç değişmediğini belirterek güzelliğine yorumlar yağdırdı.

UZUN ZAMANDIR EKRANLARDAN UZAK OLAN BİR DİĞER OYUNCU: PAŞHAN YILMAZEL!

Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularını değişimleri hayranlarını şaşırtıyor. Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel.

Bir dönemin hafızalara kazınan dizilerinden Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı Paşhan Yılmazel uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Yılmazel son hali ile ağızları açık bıraktı.

Dizinin yayınlandığı dönem genç kızların sevgilisi haline gelen Paşhan Yılmazel adeta yıllara meydan okuyor.

Şimdilerde 43 yaşında olan ünlü isim, hem kariyerini hem de imajını değiştirme yoluna gitti.

Yılmazel, kamera önünden arkasına geçiş yapan oyunculardan oldu.

Dizideki kilolarını vererek değişen ancak yıllara da meydan okuyan Hayat Bilgisi'nin Ortega'sı bir süredir ekranlardan uzaktı.

Başarılı oyuncu tiyatro ve seslendirme ile ilgileniyor.

Yılmazel'e "Yıllarda meydan okuyorsun", "Hâlâ çok yakışıklısın" yorumları yağdı.

23 Haziran 1977'de Almanya'da dünyaya gelen Gülhan (Gülhan Aydın), 2000'li yılların başında, o dönem pop müziğin hakim olduğu listelerde siyah deri ceketi, hırçın sesi ve "Dokun Bana" nakaratıyla bir fırtına gibi esmişti.

Kadın rock vokalistlerin yükseldiği o altın çağın en "asi kızı" olarak gösterilen Gülhan, ardı ardına çıkardığı albümlerle milyonların diline pelesenk olmayı başardı. Ancak o, spot ışıklarının altında kalmak yerine popüler kültürün dayattığı kalıplara meydan okumayı seçti. Bir döneme damga vuran şarkıların ardından aniden sessizliğe bürünen ünlü sanatçı, şimdilerde magazin dünyasından tamamen uzak bir hayat sürüyor.

BAKIN GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR

Kariyerinin zirvesindeyken rotayı Alman elektronik punk tarzına kıran ve ardından kendi kabuğuna çekilen Gülhan, popüler kültürün bitmek bilmeyen temposuna veda etmeyi seçti. Şimdilerde müzik dünyasının ışıltılı sahnelerinden tamamen uzaklaşan ünlü isim, mikrofonu elinden bırakarak hayatına sessiz sedasız devam ediyor.

2000'LERE DAMGA VURAN BİR DİĞER İSİM! İŞTE MELİH GÖRGÜN'ÜN SON HALİ...

Kimileri onu dizi ve filmlerden tanıyor, kimileri ise müzikteki yeteneğini hatırlıyor. Fakat son yıllarda ortaya çıkan bir detay, Görgün'ün hayatını tamamen farklı bir boyuta taşıyor: O, aynı zamanda bir akademisyen.

Adana doğumlu olan Melih Görgün, ilk-orta-lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne tam burslu olarak girerek mezun oldu. Ancak onun hikâyesi burada bitmiyor.

Aynı üniversitede çift dalda İşletme Yüksek Lisansı'nı onur derecesiyle tamamlayan Görgün, akademik yolculuğunu Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında doktora yaparak taçlandırdı.

Londra'da geçirdiği iki yılın ardından, Türkiye'ye dönerek iletişim, yaratıcılık, arabuluculuk ve etkili yazım teknikleri üzerine eğitimler verdi, pek çok kuruluşa danışmanlık yaptı. Günümüzde Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdürüyor.

İŞTE SON HALİ!

Müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarına dayanıyor. Ortaokul ve lise döneminde Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na birincilikle girerek keman eğitimi aldı. Bu yeteneğini ilerleyen yıllarda profesyonel kariyerine dönüştüren Görgün, gitar, piyano ve saz gibi farklı enstrümanlarda da ustalığını gösteriyor.

Sadece enstrüman çalmakla kalmayıp, birçok dizi, sinema filmi, reklam ve belgesel müziğinin bestecisi oldu. "Haziran Gecesi", "Hayat Bağları", "Gurbet Kuşları", "Deniz Yıldızı" gibi dizilerde başrol oynayarak oyunculuk yeteneğini de kanıtladı.

Melih Görgün, hem akademik alanda derin bilgiye sahip hem de sahnede müzik ve oyunculukla büyüleyen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Onun çok yönlülüğü, "14 Bahar Geçti" şarkısından bugüne, hem hayranlarını hem de öğrencilerini etkilemeye devam ediyor.

HAKAN PEKER

Yıllardır değişmeyen yüz hattı ve fit haliyle sık sık botoks yaptırdığı iddia edilen ünlü sanatçı, bu konudaki merakı giderecek açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorular üzerine sessizliğini bozan Peker, yüzünde herhangi bir işlem olmadığını vurguladı.

40 YAŞINDAYKEN DE SORULUYORDU!

Şarkıcı, özellikle 63 yaşında olmasına rağmen kırışıklığının bulunmamasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey yaptırmıyorum. Bu tamamen genetik bir durum. 40 yaşındayken de aynı sorular soruluyordu, bugün 63 oldum hala soruluyor. Artık bu konuya son noktayı koyalım; bir daha sorulmasın."