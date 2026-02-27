Adanalı'nın İdil'i Selin Demiratar ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı: "Zaman onun için durmuş"

Bir döneme damga vuran "Adanalı" ve "Acı Hayat" gibi fenomen dizilerin yıldızı Selin Demiratar, uzun süren sessizliğini bozdu. İş insanı Mehmet Ali Çebil ile evlendikten sonra set temposuna veda eden ve "EYT'ye geçtim" diyerek oyunculuğu bıraktığını açıklayan ünlü isim, alışveriş merkezi çıkışında kameralara yansıdı. Yıllar geçmesine rağmen duru güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Demiratar'ın son halini gören takipçileri, "Zaman adeta onun için durmuş" yorumlarında bulunarak hayranlıklarını gizleyemedi.