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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizileri arasında yer alan Adanalı ile hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak yaptırdığı estetikli değişimiyle adından söz ettiriyor. Son haliyle şaşkına çeviren Özbudak, kendine başka bir yol çizdi. Özbudak bakın şimdi ne yapıyor?