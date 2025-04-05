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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizileri arasında yer alan Adanalı ile hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak yaptırdığı estetikli değişimiyle adından söz ettiriyor. Son haliyle şaşkına çeviren Özbudak, kendine başka bir yol çizdi. Özbudak bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 05.04.2025 08:23 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 08:24
Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt, Selin Demiratar ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Tuğçe Özbudak baştan aşağı değişti.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Üstelik eski halinden eser kalmayan ünlü ismin değişen sadece yüz hatları da değil...

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Tuğçe Özbudak'ın fiziği de bambaşka bir hal almış.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Özbudak, geçirdiği estetik operasyonların ardından tanınmayacak hale geldi.

Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...

Instagram'da paylaştığı yaz pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin son halini görenler şoke oluyor.