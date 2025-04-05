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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...
Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak bakın şimdi ne yapıyor? Estetikle bambaşka birine dönüşmüştü...
Türk televizyon tarihinin unutulmayan dizileri arasında yer alan Adanalı ile hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak yaptırdığı estetikli değişimiyle adından söz ettiriyor. Son haliyle şaşkına çeviren Özbudak, kendine başka bir yol çizdi. Özbudak bakın şimdi ne yapıyor?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 08:23
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 08:24