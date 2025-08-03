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'Adını Feriha Koydum'un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın usta emektarlarından çıktı!
'Adını Feriha Koydum'un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın usta emektarlarından çıktı!
"Yalancı Yarim", "Namuslu", "Atla Gel Şaban", "Firar" ve son olarak "Adını Feriha Koydum" gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Metin Çekmez, 2021 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Geride sayısız başarılı proje bırakan Çekmez'in özel hayatına dair pek bilinmeyen bir detay ise şaşırttı. Meğer Metin Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriymiş!
Giriş Tarihi: 03.08.2025 21:32
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 21:34