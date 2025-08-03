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'Adını Feriha Koydum'un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın usta emektarlarından çıktı!

"Yalancı Yarim", "Namuslu", "Atla Gel Şaban", "Firar" ve son olarak "Adını Feriha Koydum" gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Metin Çekmez, 2021 yılında 76 yaşında hayatını kaybetmişti. Geride sayısız başarılı proje bırakan Çekmez'in özel hayatına dair pek bilinmeyen bir detay ise şaşırttı. Meğer Metin Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın emektar oyuncularından biriymiş!

Giriş Tarihi: 03.08.2025 21:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 21:34
’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

"Yalancı Yarim", "Namuslu", "Atla Gel Şaban", "Firar" ve son olarak "Adını Feriha Koydum" gibi unutulmaz yapımlarda rol alan Metin Çekmez, hem tiyatro hem de televizyon dünyasında derin izler bırakmıştı.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

2021 yılında 76 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun ardından sevenleri büyük bir üzüntü yaşamıştı.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Metin Çekmez'in özel hayatına dair pek bilinmeyen bir detay ise yıllar sonra gün yüzüne çıktı. Meğer Çekmez'in abisi de Yeşilçam'ın usta isimlerinden biriymiş.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Sanatla iç içe büyüyen Çekmez ailesinin iki ferdi de Türk sinemasına önemli katkılar sunmuş. Bu çarpıcı gerçek, sinema severler arasında şaşkınlıkla karşılandı.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

İşte Metin Çekmez ve abisi Dinçer Çekmez!

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

İki usta oyuncu, Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı "Atla Gel Şaban" filminde birlikte kamera karşısına geçmişti.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Şükriye Atav, başındaki beyaz tülbenti ve basma eteği ile Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer almayı başarmıştır.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

600'den fazla filmde rol alan usta sanatçı 8 Ekim 2000 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Türk Sinemasının emektar oyuncusu Şükriye Atav'ın spiker ve oyuncu 2 oğlu bulunuyor.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

İşte Şükriye Atav'ın oğulları Yalçın ve Erdöl Boratap...

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Yalçın Boratap

1962-1963 sezonundan bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışan Yalçın Boratap'ın, oyunculuğu seçmesinde, annesi Şükriye Atav'ın, içinde yetiştiği Şehir Tiyatroları'nın ve bu Okul'un ustalarının büyük etkisi olmuştur. Televizyon dizilerinde oynamış ve belgesel seslendirmeleri yapmıştır. Halen konuşma ve drama dersleri vermektedir.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Erdöl Boratap

1937 yılında Istanbul'da doğdu. Öğrenimini Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünde sürdüren Boratap, 1960 yılında Ankara Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak spiker kadrosuna girdi. İki yıllık dikkat çeken çalışmalarının ardından 1963 yılında İstanbul radyosuna geçiş yaptı ve emekli olana dek başarılı hizmetler sundu.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Sonraki yıllarda seslendirme çalışmaları yapan Erdöl Boratap, 1992 yılında Kalkan'a yerleşti ve son yıllarını çok sevdiği bu yörede geçirdi. 75 yaşında hayatını kaybeden Erdöl Boratap, Kalkan'da tiyatro sanatçısı annesi Şükriye Atav'ın yanında toprağa verildi.

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Bilal İnci - Elif İnci

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Ali Şen-Şener Şen

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Şener Şen-İnci Şen

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Macit Flordun-Tardu Flordun

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Halit Kut- Burak Kut

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

Feri Cansel - Zümrüt Cansel