’Adını Feriha Koydum’un dominant babasıydı... Oyuncu Metin Çekmez’in abisi de Yeşilçam’ın usta emektarlarından çıktı!

İşte duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Usta filmlerde ya annedir ya da teyze Şükriye Atav... Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarındandı. Çillenmis elleri, nemli gözleriyle hıçkırırken çektigi burnu ile ne de şevkatli bir kadındı.