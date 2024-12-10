Trend Galeri Trend Magazin Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi gündem oldu! 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha'

Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi gündem oldu! 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha'

"Adını Feriha Koydum dizisinde psikopat Halil karakterine can veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali gündem oldu. Ünlü ismin değmişini görenler, 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha' yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:36
Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın değişimi gündem oldu! ’Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha’

Adını Feriha Koydum dizisinde Feriha ile zorla evlenmeye çalışan ve hatta ölümüne neden olan Halil karakterine hayat veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali herkesi şaşırttı.

Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın değişimi gündem oldu! ’Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha’

Dizide silik bir kraktere hayat veren oyuncu, şimdilerde yakışıklılığıyla beğeni topluyor.

Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın değişimi gündem oldu! ’Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha’

Altunkaya şimdilerde, baba olmuş, eşiyle mütevazı hayatında mutlu mesut yaşam sürmekte.

Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın değişimi gündem oldu! ’Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha’

Yakışıklı oyuncu şimdilerde tiyatroya yönelmiş ve bunun yanında yönetmen ve yapımcılık görevlerini de üstleniyor.

Adını Feriha Koydum’un Halil’i Ufuk Tan Altunkaya’nın değişimi gündem oldu! ’Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha’

Altunkaya'nın sosyal medya hesabını bulan Adını Feriha Koydum hayranları, başarılı oyuncunun fotoğraflarına, "Feriha görse Emir'i değil seni seçerdi", "Sevmediğin çocuğa bir daha bak Feriha" yorumlarında bulundu.

SON DAKİKA SON DAKİKA