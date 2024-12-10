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Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi gündem oldu! 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha'
Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın değişimi gündem oldu! 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha'
"Adını Feriha Koydum dizisinde psikopat Halil karakterine can veren Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali gündem oldu. Ünlü ismin değmişini görenler, 'Sevmediğin çocuğa dön bir bak Feriha' yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 10.12.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:36