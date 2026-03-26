Adnan Şen ölümden dönüştü...Sağlığına kavuşur kavuşmaz İstanbul'a geldi

Adnan Şen, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. St. Barths'ta beyin kanaması geçiren, ardından Miami'de ameliyat olduğu hastanede kaptığı mikrop nedeniyle 5 Şubat'ta yeniden operasyon geçiren Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a geldi.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 26.03.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 06:59
Ailesiyle Los Angeles'ta yaşayan Adnan Şen'in St. Barths'ta beyin kanaması geçirdiğini de, ameliyat olduğu Miami'nin ünlü hastanesinde mikrop kaptığını da herkes benden öğrenmişti. Kaptığı mikrop yüzünden kemikteki oluşan enfeksiyonun alınması için 5 Şubat'ta kafatası tekrar açılan Adnan Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a geldi.

Pazartesi İstanbul'a ayak basan çiftten Adnan Şen'i henüz göremedim ama önceki gün yakın arkadaşları Yelda Tiftik ve Funda Filibeli ile Zincirlikuyu'daki bir restoranda gördüğüm Begüm Hanım oldukça mutlu gözüküyordu.

Bu arada herkes, iki kez büyük ameliyat geçirip kafatası açılan Adnan Şen'i merak ediyor, onların merakını da gidereyim. Adnan Bey, henüz kimseyle sosyalleşmedi ama gören bir arkadaşım, bir sıkıntısı olmadığını ve gayet sağlıklı olduğunu söyledi.

Geçen yıl şubat ayında geldiklerinde iki aydan fazla İstanbul'da kalan Şen ailesi, bakalım bu kez kaç ay sevenleriyle hasret giderecek.