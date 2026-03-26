Adnan Şen ölümden dönüştü...Sağlığına kavuşur kavuşmaz İstanbul'a geldi
Adnan Şen, geçirdiği zorlu sağlık sürecinin ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. St. Barths'ta beyin kanaması geçiren, ardından Miami'de ameliyat olduğu hastanede kaptığı mikrop nedeniyle 5 Şubat'ta yeniden operasyon geçiren Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Şen, sağlığına kavuşur kavuşmaz eşi Begüm Hanım ve oğlu Can ile İstanbul'a geldi.
Giriş Tarihi: 26.03.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 06:59