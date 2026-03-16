Adriana Lima'dan olay yaratan 'boy' çıkışı! "O kişiler sadece arkadaşım olabilir"

Yıllarca podyumlarda fırtınalar estiren ve güzelliğiyle tescilli olan Adriana Lima, yaptığı açıklamada erkeklerde aradığı fiziksel kriteri açık açık dile getirdi. '180 CM ALTI SADECE ARKADAŞTIR' Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Lima, ideal erkek tanımını yaparken net bir rakam verdi. Ünlü model, 'Boyu 180 cm'yi geçmeyen her genç erkek benim için sadece bir arkadaştır' ifadelerini kullandı. Lima'nın bu keskin 'boy sınırı', kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Adriana Lima'nın bu açıklaması polemikleri de beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Adriana Lima gibi bir kadının böyle bir kriteri olması çok normal' diyerek modele destek verirken, bazı kullanıcılar ise bu açıklamayı 'ayrımcı' bularak eleştiri yağmuruna tuttu. ADRIANA LIMA'NIN OĞLU CYAN KOCAMAN OLDU! Victoria's Secret'ın efsanevi yüzlerinden Adriana Lima, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Lima, 2022 yılında üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. O dönem 41 yaşında olan ünlü modelin oğlu Cyan, artık büyüdü! 'GEN AKTARIMI DİYE BUNA DENİR' Ünlü modelin sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde, minik Cyan'ın annesinin karakteristik hatlarını taşıması dikkat çekti. Özellikle göz yapısı ve bakışlarının annesine olan benzerliği, takipçileri tarafından 'Gen aktarımı budur' ve 'Annesinin kopyası' yorumlarının yapılmasına neden oldu. İSMİNİN ANLAMI DİKKAT ÇEKMİŞTİ Adriana Lima, oğluna 'Cyan' ismini vermelerinin nedenini daha önce açıklamıştı. 'Cyan' (Cam Göbeği), dünyanın en egzotik sularının rengini temsil ediyor. Lima, oğlunun gözlerinin de bu eşsiz mavilikte olduğunu vurgulayarak ismin özel bir anlam taşıdığını belirtmişti. Bir zamanların podyum kraliçesi, dünyaca ünlü Victoria's Secret meleklerinden Adriana Lima, moda dünyasının unutulmaz isimlerinden biri. Ünlü modelin geçtiğimiz aylarda yüzündeki değişim, sosyal medyada ve moda çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı. Daha önce dolgun hatlarıyla tanınan Lima'nın yüzünde gözle görülür bir incelme olduğu fark edildi. Ancak Adriana Lima yüz yağlarını aldırarak daha keskin ve belirgin hatlara kavuştu. Estetik öncesi ve sonrası fotoğraflar karşılaştırıldığında, yanak ve çene hattındaki fark oldukça net. Bu değişim, hem podyum hem de günlük hayatında modelin görünümüne taze bir hava katmış durumda. Sosyal medyada hayranlar değişimi farklı şekillerde yorumlasa da Adriana Lima, estetik adımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Victoria's Secret tarihinin unutulmaz meleklerinden biri olarak, modelin yeni görüntüsü uzun süre konuşuldu.