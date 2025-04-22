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Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı..."Eşsiz bir güzellik"
Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı..."Eşsiz bir güzellik"
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez saçlarıyla gündemde. Saç rengini eski haline döndüren güzel oyuncu, yeni görünümüyle sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:22
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:22