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Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı..."Eşsiz bir güzellik"

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu, bu kez saçlarıyla gündemde. Saç rengini eski haline döndüren güzel oyuncu, yeni görünümüyle sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

DUYGU AKSOY
Giriş Tarihi: 22.04.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 09:22
Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı...Eşsiz bir güzellik

Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun yıldızı 2016 yılında, henüz üniversite öğrencisiyken parladı. Annesinin, fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesiyle başlayan bu serüven, İkinci Şans filmiyle ilk adımı atmasına vesile oldu. Filmde Nurgül Yeşilçay'ın kızını canlandıran Saraçoğlu, bu rolle dikkatleri üzerine çekti.

Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı...Eşsiz bir güzellik

Ardından Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları, Öğretmen, Yeşilçam ve nihayetinde Yalı Çapkını gibi yapımlarda rol aldı. Her projede hem performansı hem de ekrana yansıyan duru güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, markaların da gözdesi haline geldi.

Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı...Eşsiz bir güzellik

Ancak Saraçoğlu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmayı başarıyor.

Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı...Eşsiz bir güzellik

Son olarak görüntüsünde bir değişikliğe giden ve saçını tekrar sarıya boyatan oyuncunun yeni görüntüsü bakın nasıl oldu.

Afra Saraçoğlu saçlarını boyattı sosyal medya yıkıldı! Yeni haline beğeni yağdı...Eşsiz bir güzellik

İŞTE YENİ HALİ!
Saçlarını tekrar sarıya boyatan Afra Saraçoğlu kırmızı rujuyla verdiği pozla büyük beğeni topladı.