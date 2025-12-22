Trend Galeri Trend Magazin 'Afrodit' olarak hayatımıza girmişti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın gerçek adı magazin gündemini salladı...

'Afrodit' olarak hayatımıza girmişti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın gerçek adı magazin gündemini salladı...

Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, yıllar boyunca sahne adıyla hafızalara kazındı. Güzelliği ve zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarıyla gündem olan sanatçının gerçek adı ise bugün hala birçok kişi tarafından bilinmiyor. İşte Yeşilçam efsanesinin nüfusta yazan o adı...

Giriş Tarihi: 22.12.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:36
'Taksi Şoförü' ve 'Ağla Gözlerim' filmleriyle Yeşilçam'ın başarılı isimlerinden olan Banu Alkan, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Sadece oyunculuk performansıyla değil dönemine damga vuran güzelliğiyle de ilgi odağı olan Yeşilçam yıldızı, herkesin gözdesi haline gelmişti.

Uzun sarı saçları ve kendine has duruşuyla adından söz ettiren Alkan, beyaz perdenin de aranan isimlerinden biri olmuştu.

Öyle ki kendisine Yunan mitolojisinde 'güzellik tanrıçası' anlamına gelen 'Afrodit' lakabı bile takılmıştı.

Ancak güzel oyuncunun hakkında ortaya çıkan ve pek bilinmeyen bir bilgi magazin gündemini adeta salladı!

Meğer 'Banu Alkan' olarak hayatımıza giren usta oyuncunun gerçek adı çok farklıymış...

Yeşilçam oyuncusunu her ne kadar Banu Alkan olarak tanısak da kendisinin gerçek adı Liz Remka Rebronja'dır!

GERÇEK ADI BAMBAŞKA OLAN BİR DİĞER İSİM: MUAZZEZ ERSOY

Nostalji kraliçesi olarak da bilinen Muazzez Ersoy, Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Hem sesi hem de duruşuyla sevenlerinin takdirini toplayan usta sanatçı hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sahnedeki asaletiyle dikkat çeken Ersoy, her şarkısında dinleyicilere adeta duygusal bir yolculuk yaşatıyor. Türk sanat müziğine kattığı değer ve unutulmaz yorumları sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, nostaljiye olan tutkusunu her performansında gözler önüne seriyor.

Sahnedeki güçlü varlığının yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de gönüllerde taht kuran Muazzez Ersoy, kariyerinin her döneminde adından övgüyle söz ettirmeyi başardı. Sanatına duyduğu saygı, seçtiği eserlerdeki titizlik ve yıllar içinde değişmeyen kalitesiyle, Türk müziğinin en özel isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Usta sanatçı, son dönemde gerçek adıyla da merak konusu oldu.

Sahne ismini geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı'dan ve soyadını ise yine Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy'dan alan Muazzez Ersoy, gerçek adı bakın ne çıktı.

Muazzez Ersoy'un gerçek adının Hatice Yıldız Levent olduğunu duyan hayranları büyük şaşkınlık yaşadı.

ASENA'NIN GERÇEK ADI DA ÇOK BAŞKAYMIŞ!

Dans kariyerine genç yaşta başlayan Asena, 2000'li yıllarda oryantal dansı popüler kültürle buluşturan isimlerden biri oldu. Televizyon programları, yarışmalar ve gösterilerle adını geniş kitlelere duyurdu. Sahne tarzı ve özgün koreografileriyle dönemin ikonlarından biri haline geldi.

Ününü 'İbo Show'la yakalayan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenerek Almanya'ya yerleşmiş ve kariyerine ara vermişti.

Ardından 8 yıl evliliğini sonlandırma kararı alan ünlü dansçı, tekrar sahnelere döndü.

Ünlü isim kariyerine kaldığı yerden devam ederken hakkında ortaya çıkan bu haber hayranlarını şaşırttı. Meğer Asena olarak tanıdığımız ünlü oryantalin gerçek adı çok başkaymış.

Hepimizin 'Asena' olarak tanıdığı ünlü oryantalin gerçek adı ise Onur Çakmak.

PEKİ SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Uzun yıllardır hayranlıkla dinlediğimiz ve Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Sibel Can hakkında çoğumuzun bilmediği bir gerçek ortaya çıktı!

Hem güzelliği hem de başarılı kariyeriyle adından söz ettiren ünlü şarkıcının asıl adı, düşündüğünüzden farklıymış…

Ünlü sanatçının adı, yıllardır bildiğimiz gibi "Sibel Can" değilmiş! Nüfus kayıtlarında bambaşka bir isme sahip olan sanatçı, aslen Yugoslav göçmeni bir ailenin kızı ve gerçek adı Sibel Cangüre.

Sahne hayatına adım attığı ilk yıllarda babasının soyadı olan "Cangüre"yi kullanan sanatçı, zamanla bu soyadı kısaltarak "Can" ismini tercih etti. Bu değişiklik, hem sahnede daha akılda kalıcı bir isim sağlamış hem de kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamış oldu.

GERÇEK İSMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER ÜNLÜ: ZARA

Şarkıcı, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.