'Afrodit' olarak hayatımıza girmişti! Yeşilçam güzeli Banu Alkan'ın gerçek adı magazin gündemini salladı...
Yeşilçam'ın "Afrodit" lakaplı yıldızı Banu Alkan, yıllar boyunca sahne adıyla hafızalara kazındı. Güzelliği ve zaman zaman yaptığı iddialı açıklamalarıyla gündem olan sanatçının gerçek adı ise bugün hala birçok kişi tarafından bilinmiyor. İşte Yeşilçam efsanesinin nüfusta yazan o adı...
Giriş Tarihi: 22.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:36