Trend Galeri Trend Magazin Ağır hastalığı yenmişti, hayata sımsıkı tutundu! Ölümden dönen efsane oyuncu Settar Tanrıöğen'in son hali ortaya çıktı

Ağır hastalığı yenmişti, hayata sımsıkı tutundu! Ölümden dönen efsane oyuncu Settar Tanrıöğen'in son hali ortaya çıktı

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği beyin kanaması sonrası sevenlerini büyük korkuya sürüklemişti. Kısa sürede art arda 3 operasyon geçiren ve sağlık süreci nedeniyle rol aldığı diziye veda etmek zorunda kalan usta ismin son görüntüsü ortaya çıktı. .

Giriş Tarihi: 25.03.2026 11:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 11:21
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 2024 yılında beyin kanaması geçirdiği için acil ameliyata alınmıştı.

1 buçuk ayda 3 ameliyat geçiren sanatçı, o dönemde rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Sağlık durumu sevenlerini bir hayli korkutan Settar Tanrıöğen'in son hali ortaya çıktı. Tanrıöğen yalnızca "Geçmiş olsun" dileklerine teşekkür ederek yoluna devam etti.

ZORLU SÜRECİ İLK KEZ ANLATTI!

Geçen günlerde Tanrıöğen, geçirdiği bu zorlu süreci atlattıktan aylar sonra ilk kez katıldığı bir programda yaşadıklarından bahsetti.

"KANAYAN BEYİNLE ÇALIŞTIM"

O dönemde rol aldığı dizinin setinde beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen o anları, "Kanayan beyinle sete gittim, çalıştım. Ketche'ye dedim, 'Beynim kanadı, genzimden kan geldi. Benim işimi uzatmadan bitir bir doktora gideceğim' dedim. Akşamüstü hava kararmadan önce bitirdi benim işimi. İş var yürüsün istiyorum. Benim yüzümden bölüm aksamasın istiyorum.

"TEK BAŞIMA ÇIKIP YATMAYAYIM, ÖLÜR KALIRIM"

Sonra beni prodüksiyon aracına bindirdiler Şişli'deki eve getirdiler. 'Tek başıma çıkıp yatmayayım, ölür kalırım. Kimsenin haberi olmaz, ertesi gün duyarlar' dedim. Vali Konağı'nda arkadaşlarım var onlara gittim. Gece 1 buçuk saat ya uyudum ya uyumadım. Sabah erken kalktım, kahvaltı hazırlamışlar.

"AYNI GÜN BENİ İKİ KEZ AMELİYAT ALDILAR"

Tahlil isterler diye bir şey yemedim hastaneye gittim. Doktor, 'Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir' dedi. Anlamadı benim beyin kanaması geçirdiğimi. Aynı gün beni iki kez ameliyat aldılar" sözleriyle anlattı.

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

Settar Tanrıöğen, 15 Temmuz 1962 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur.

Settar Tanrıöğer, profesyonel olarak ilk kez 1993 yılı yapımı Hoş Memo adlı TV filmiyle oyunculuk yapmaya başlamıştır. Sinemada ise ilk kez 1996 yılı yapımı Eşkıya filminde rol almıştır.

1997 yılında rol aldığı Bir Demet Tiyatro dizisinde canlandırdığı Saldıray karakteriyle tanınan usta oyuncu; Urfalıyam Ezelden, Sultan, Babam Sağolsun, Alacakaranlık, Baba Candır, Toz Ruhu gibi projelerde yer alan Settar Tanrıöğen, Kuzgun dizsinde Terzi Derviş karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Son olarak ise Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah, karakteriyle karşımıza çıkıyordu…