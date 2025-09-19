Gülşen Bubikoğlu'nun rol arkadaşı, "Ah Nerede"nin sarışın güzeliydi...Yeşilçam yıldızı Serpil Nur'u şimdi tanımak imkansız! 'Nereden nereye'

"NEREDEN NEREYE"

Yeşilçam'ın dikkat çeken güzellerinden biri olan Serpil Nur, özellikle Tarık Akan ve Adile Naşit ile kamera karşısına geçtiği Ah Nerede filmiyle hafızalara kazınmıştı. Ancak ünlü oyuncunun şimdiki hali görenleri oldukça şaşırttı. Yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren 67 yaşındaki Serpil Nur için "Nereden nereye" yorumları yapılıyor.