Trend
Galeri
Trend Magazin
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra ilk kez bir etkinlikte görüntülendi!
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra ilk kez bir etkinlikte görüntülendi!
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz ay ikinci çocuklarının doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.10.2025 19:54