Trend Galeri Trend Magazin Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra ilk kez bir etkinlikte görüntülendi!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz ay ikinci çocuklarının doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ikinci çocukları dünyaya geldikten sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 19:54
Ünlü oyuncu Ahmet Kural, avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin'le 2023 yılında dünyaevine girdi ve çift 2024 yılında ilk çocukları Kemal'in doğumuyla büyük bir mutluluk yaşadı.

İKİNCİ KEZ ANNE- BABA OLMUŞLARDI

Geçtiğimiz aylarda Kemal'in doğum gününü kutlayan çift, geçtiğimiz ay ikinci bebeklerinin doğumuyla büyük mutluluk yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Ahmet Kural, kendi kişisel hesabından yaptığı paylaşımda ikinci oğullarının dünyaya geldiğini açıklamıştı.

BAKIN İSMİNİ NE KOYDULAR!

Kural paylaşımında, "Biz artık 4 kişilik bir aileyiz. Kemal'imizin kardeşi, canım oğlumuz Demir hoş geldin" ifadelerini kullandı.

DOĞUMDAN SONRA İLK KEZ BİR ETKİNLİKTE BOY GÖSTERDİLER

Ünlü çift, ikinci bebeklerini kucaklarına aldıktan sonra ilk kez bir etkinlikte boy gösterdi.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ DOLDURDULAR

Ünlü çift, siyahlar içinde diğer davetlilerle şıklık yarışına girdi.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti.

Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı.

Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor.

1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk...

ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM!

Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti.

İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı.