Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik annesinin vefatı sonrası yaşadıklarını anlattı: Kanlı yastığını saklamıştım!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba, 1 Eylül 2024 yılında henüz 69 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, her fırsatta annesiyle ilgili paylaşımlar yaparak yürekleri dağlıyor. Anjelik Calvin, İstanbul'a geldi. Ahu Tuğba'nın kızı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.05.2026 23:45 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 00:05
27 gün önce Amerika'da kızı Anjelik Calvin ile birlikte yaşadığı evinde hayatını kaybeden Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Ahu Tuğba'nın vefatı sinema dünyasını yasa boğmuştu.

Annesinin ölümüne alışamayan Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak geçirdiği zor günleri gözler önüne seriyor.

Ahu Tuğba'nın acılı kızı Anjelik Calvin, son olarak sosyal medya hesabından görenleri duygulandıran bir paylaşıma imza atmıştı.

"SANKİ BURADASIN ANNEM"

Instagram'dan annesine olan özlemini dile getiren Calvin, yeni paylaşımına ''Sensiz ilk Bodrum annem. Çok anılarımız var sanki buradasın'' notunu düşmüştü.

İSTANBUL'A GELDİ

Annesinin vefatıyla zor günler yaşayan Anjelik, İstanbul'a geldi.

SORULARI YANITLADI

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, bir etkinliğe katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BENZEMİYORUM. BEN ANNEMİN SÜMÜĞÜ BİLE OLAMAM"

"'Annenizin kopyasısınız, çok benziyorsunuz!' diyen gazetecilere Anjelik, "Benzemiyorum. Ben annemin sümüğü bile olamam" dedi.

"KANLI YASTIĞI SAKLAMIŞIM"

Ayrıca Anjelik, "Amerika'daki evde psikolojik travma atlattım. Otelde kaldım. 20- 30 bin doların üstünde babam harcamıştır. Evimi fareler basmıştı. Acaba ev lanetlendi mi dedim. Bütün binayı basmış meğer. Annemin öldüğü yatak bir de karşımda durunca, zaten kanlı yastığı vs hepsini saklamışım. Her şey gitmiş. Travma atlattım"

"5 KİŞİYE YETECEK MİRASI KALDI"

Anjelik, "Annemin hatıralarını da saklayamadım hepsini çalmışlar. Kaos gibiydi. Annemden hiçbir şey kalmazsa bile terlikleri var. Pembe anne geceliği var. 5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem. Annemin ölü bedenini gördüm o kadar değeri yok ki keşke annem hayatta olsaydı. Annelerinizin değerini bilin"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen sanatçının Amerika'daki vefatı şüpheli ölüm olarak değerlendirilmiş ve uzun süren otopsi serüveni olmuştu.

Ahu Tuğba için ilk tören Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılmıştı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin annesinin naaşı başında yaptığı konuşmada "Kendisini sinemaya ve türk halkına adamış bir kız çocuğuydu. Tabutu başında ne söyleyebilirim ki? Şov yapmaya gerek yok!" sözlerini söylemişti.

"KABUS GİBİ HER ŞEY"

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Kabus gibi her şey" diyerek gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Anneye en zor veda… Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik "Şurda yattığına inanamıyorum" diyerek gözyaşlarına boğulmuştu…

Geçtiğimiz yıl vefatı ile sinema dünyasını yasa boğan ve Amerika'daki süreç sonunda defin için Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'nın naaşı, anma töreni için Atlas Sinema'sına getirilmişti.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Anneme sarılamadım. Bana tek bir şey söyledi, bana bir şey olursa beni burada bırakma dedi. Allah'a şükürler olsun kendi topraklarına getirdim annemi" demişti.

Anjelik'i annesinin tabutundan ayıramamışlardı…

Nuri Alço, Ahu Tuğba'nın anma töreninde konuşmuştu. Bir süredir cenazesi bekletilen ve şüpheli ölümü nedeniyle otopsiye alınan meslektaşı hakkında, "Öyle bir dedikodu çıkardılar. Şüpheli ölüm yok. Evraklarını da aldık. Trafik kazasından sonra dayanamadı," ifadelerini kullanmıştı.

Annesi Ağu Tuğba'ya son görevini yerine getirmek için Atlas Sineması'ndaki yerini alan yaşadığı zorlu süreci kelimelere dökmekte zorlanmış ve vefasızlıktan yakınmıştı.

Serpil Çakmaklı "Bu şekilde uğurlanmasını şiddetle kınıyorum. Cenazenin dolup taşması lazımdı. Yazıklar olsun" diye isyanını dile getirmişti.

Serpil Çakmaklı, Ahu Tuğba'nın cenaze töreninde salonun boş kalmasına isyan ederek "Hani neredeler?" diyen Çakmaklı, "Burada olması gereken en büyük isim Banu Alkan'dı. Sayfasında bile paylaşmamış, yazıklar olsun,"ifadelerini kullanmıştı.

Salonun neredeyse bombaş kalması "Vefa" kelimesinin bir kez daha sorgulanmasına sebebiyet vermişti.

AHU TUĞBA KİMDİR ?

13 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur.

Asıl adı Canan Tuğba Çetin'dir. Babası ile annesi boşandı. Maçka İlkokulu'nu, Atatürk Kız Ortaokulu'nu bitirdi.Daha ortaokuldayken sinema hayatına başladı. Liseyi İstanbul Amerikan Robert Lisesinde okudu. Sonra da Kanada'da Concordia Üniversitesi'nin İngiliz Dili bölümünde okudu ancak bitiremeden döndü.

Yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken görüp film çekme teklifi ile sinema hayatı başladı.