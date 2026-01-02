Ahu Yağtu sevgilisi Bora Cengiz’le ilk kez birlikte aşk paylaşımı yaptı!

Ahu Yağtu, oyuncu Bora Cengiz ile aşkını geçtiğimiz aylarda ilan etti. Sevgilisiyle geçtiğimiz haftalarda bir galaya katılan Yağtu, özel hayatıyla ilgili sorulara 'Hiç açıklama yapmayacağım, boşuna soru da sorup nefesinizi tüketmeyin. Bugüne kadar hiç özel hayat konuşmadım bundan sonra da konuşmam. Merak etmeye devam edin' diye cevap vermişti. O PAYLAŞIMLA AŞKINI BİR KEZ DAHA İLAN ETTİ Aşkını gizli yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Ahu Yağtu, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla aşkını bir kez daha ilan etti. BİRLİKTE İLK KEZ POZ VERDİLER Ünlü çift, ilk kez birlikte poz verdi. İŞTE O AŞK PAYLAŞIMI İşte ünlü çiftin birlikte yayınladığı o paylaşım! Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ahu Yağtu, meslektaşı Bora Cengiz ile Bebek'te objektiflere takılmıştı. Sahil hattında birlikte yürüyen ikili, ardından araca el ele binerek yeni bir ilişkiye başladıklarını gözler önüne sermişti. Muhabirlerin 'Hayırlı olsun' sözlerine ise çift, hiçbir soruyu yanıtlamadan sadece 'İyi geceler' diyerek karşılık vermişti.