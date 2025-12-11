Aile krizi sonrası İbrahim Tatlıses’ten şok paylaşım: “Yalansız dolansız evlat bu!”

İmparator' lakaplı usta sanatçı, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak göndermeli bir mesaj verdi. Tatlıses, paylaşımında 'Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum' ifadelerini kullandı. İŞTE O PAYLAŞIM! Ünlü sanatçının bu sözleri, son günlerde aile içinde yaşanan tartışmalara bir gönderme olarak yorumlandı. Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ilişkilerinin gerildiği iddiaları gündemdeyken, İdo'ya övgü dolu mesajı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ünlü türkücünün bu çıkışını 'barış çağrısı mı, yoksa mesaj mı?' sorusuyla tartışmaya açtı. Tatlıses cephesinden konuya dair başka bir açıklama ise henüz gelmedi. NELER OLMUŞTU? Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor. Ahmet Tatlses son olarak sosyal medya hesabında imalı bir paylaşım yaparak dikkat çekmişti. 'İNSAN KENDİ DURUŞUNU KORUYACAK' Tatlıses paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Şimdinin devrinde dostluk gölge gibi. Sözünde duran da gece kadar az. O yüzden kimseye fazla yaslanmayacaksın. İnsan önce kendine güvenecek. Kendi duruşunu koruyacak. Çünkü bu devirde ışığı bile kendi içinde yakmayanın yolu karanlıkta kalır. İyi haftalar. Bu devrin en büyük yanılgısı da budur. İnsanlar söz verir, duruşu yetmez.' VESAYET DAVASI AÇMIŞTI Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığından şüphe ettiğini öne sürerek vesayet davası açmıştı. Ancak mahkeme, ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in akli ve fiziki sağlığının yerinde olduğuna karar vermişti. 'SERVETİMİ SORGULAMAK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR' İbrahim Tatlıses ise avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, 'Akıl sağlığım yerindedir. Kendi işimi kendim yürütüyorum. Hayatım boyunca emeğimle kazandığım servetimi sorgulamak kimsenin hakkı değildir.' ifadelerini kullanmıştı. AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI Son günlerde davanın İbrahim Tatlıses'in lehine sonuçlandığı iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Tatlıses'in avukatı sessizliğini bozarak konuyla ilgili açıklama yaptı. Avukat, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek davanın hala devam ettiğini açıkladı. Aynı zamanda yapılan açıklamada İbrahim Tatlıses'in mal varlığını kötü yönettiği, savurgan davrandığı, alkol ve kumar bağımlılığı bulunduğu ve genel güvenliği tehlikeye soktuğu öne sürüldü. Bu nedenlerle vesayet altına alınmasının talep edildiği, ancak vasi olarak Ahmet Tatlıses'in değil, tarafsız bir kişinin atanmasının istendiği ifade edildi. İşte Ahmet Tatlıses'in avukatı tarafından yapılan açıklama... 'BİR EVLAT BABAYA BÖYLE YAPAR MI?' Baba-oğul arasında yaşanan bu gerginliğin ardından İbrahim Tatlıses, sahne aldığı bir konserde de sessizliğini bozmuştu. Usta sanatçı, oğlu Ahmet Tatlıses'e sert sözlerle yüklendi. 'Bir evlat babasına böyle yapar mı?' diyerek tepkisini dile getiren Tatlıses, sahnede şunları söylemişti: 'Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür. Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek... İlk bebeği yaptık, dedi ki 'Babamın akli melekesi yerinde değil'. Hakime ne dedim biliyor musunuz? 'Sayın hakimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.' Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim.' BABASINA CEVABI GECİKMEDİ İbrahim Tatlıses'in bu açıklamalarının hemen ardından Ahmet Tatlıses'in cevabı gecikmedi. Ahmet Tatlıses, sosyal medyada alıntıladığı bir paylaşımla adından söz ettirmişti. 'SEN UNUTSAN DA BEN UNUTMAM' Ahmet Tatlıses'in paylaşımında, 'Ey Rabbim... Benim gördüklerimi sen de gördün, duyduklarımı sen de duydun. Ben susup kenara çekiliyorum... Yol senin, hiza senin, kul senin, ceza senin. Bak Yaradan ne diyor: 'Ne åh et, ne isyan et. Sen her şeyi ve herkesi bana havale et.. Sen unutsan da kanadının nerede kırıldığını ben unutmam!' ifadeleri yer almıştı. OLAYLARIN KIVILCIMI ÇOK ÖNCE PARLAMIŞTI! İbrahim Tatlıses, oğluna uzaklaştırma kararı aldırmak için mahkemeye başvurdu. İddiaya göre; Mahkeme, Ahmet'e babasına yaklaşmaması için 'elektronik takip' kararı verdi. Karar gereği, Ahmet'e elektronik kelepçe takıldı. Ayrıca Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne çağrılan İbrahim Tatlıses'e de 'elektronik izleme cihazı' teslim edildi. Sistem sayesinde Ahmet, babasına yaklaşırsa ekipler anında haberdar olacak. SOSYAL MEDYADAN İDDİALARA YANIT VERDİ İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet, bugün sosyal medyadan bir paylaşım yaparak iddialara cevap verdi. 'BABAM BİR KARAR ALMIŞ SAYGI DUYUYORUM' Ahmet Tatlıses sosyal medya hesabında paylaştığı videoda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Ben Ahmet Tatlıses. Birkaç gündür hakkımızda çıkan haberlerle ilgili konuşmam gerektiğini hissediyorum. Evet, babam bir karar almış, saygı duyuyorum. Yaklaşık bir senedir görüşmüyoruz. Ne telefon, ne mesaj, hiçbir iletişimimiz yok. Aslında ben İstanbul'da, kendisi İzmir'de yaşıyor. Yani fiziksel bir yakınlık bile yok. Ama yine de böyle bir karar alınmış, buna da saygı duyuyorum. 'TEK AMACIM KARDEŞLERİMİ AİLEMİ KORUMAKTI' Ayrıca, 'Yaklaşık dört yıldır dava sürecindeyiz ama bu dava mal, mülk davası değil. Bizim davamız, ailemizi koruma davası. Babamın bütün mal varlığını 20'li yaşlardaki bir kıza bırakacağını duyduğumda harekete geçtim. Yedi çocuğu varken böyle bir karar bana çok yanlış geldi. Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı.' 'AÇGÖZLÜ BİR AİLE DEĞİLİZ' Sözlerine devam eden Ahmet Tatlıses, 'Biz açgözlü bir aile değiliz, herkes kendi işinde gücünde. Bu dava asla miras kavgası değildir' dedi. 'YÜKÜ AĞIR OLANIN SIRTI YERE GELMEZ' Babasıyla bağının maddiyatla ölçülemeyeceğini de dile getiren Ahmet Tatlıses, 'Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu. Ve ben o soyadını gururla taşıyorum. 'Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez' derim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum.' ifadelerini kullandı. NEDEN SUSTUĞUNU AÇIKLAMIŞTI Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından şaşırtan bir açıklama yaptı. 'Beklediğim bir süreç vardı' diyen Tatlıses şu ifadelere yer vererek bugüne kadar neden sustuğunu söyledi. 'HUKUKİ SÜRECİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUM' İbrahim Tatlıses'in oğlu şu sözleri kullandı: 'Mikrofon her uzatıldığında adım geçiyor ama ben bugüne kadar hiç konuşmadım. Çünkü beklediğim bir süreç vardı. Artık o da sonuna yaklaştı. Hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyorum. Sonrası bende. Beni sevenlerin güveni asla boşa çıkmaz. Karşımda sıkıntılar var ama elimde hepsinin hesabı… Gün gelir, tabi ki konuşuruz. Her şey zamanını bekler. Gerçekler sustukça büyür. Saygıyla Ahmet Tatlıses.' BABALAR GÜNÜNDE YAPTIĞI PAYLAŞIM SES GETİRDİ! Öte yandan Ahmet Tatlıses, 15 Haziran Babalar Günü'nde de Instagram sayfasında yaptığı paylaşımla çok konuşulmuştu. Tatlıses, açıklama olarak 'Ben babamdan sevgiyle büyümedim belki ama sevgisizliği gördükçe sevmeyi öğrendim. Ömrümü verdim. Kendimi değil, yüreğimi sundum. Kimi zaman bir kalkan, kimi zaman bir gölge oldum. Kullanıldım ama kırılmadım. Eğilmedim. Duruşumdan, karakterimden bir öğün bile vazgeçmedim. Ben sadece baba olmadım, ağabeydim, dayıydım, amcaydım, kardeştim. Dostuma dost, düşmanıma mesafeydim. Evlat büyüttüm, torun sevdim, yürek taşıdım. Hayat beni yormaya çalıştı, ben hayata dik durarak cevap verdim. Bugün Babalar Günü. Ben sadece baba değil, baba gibi baba oldum. Allah'ın izniyle öyle de kalacağım.' yazdığı paylaşımı ile magazin gündemine oturmuştu. YILLAR SONRA KABUL ETTİĞİ KIZI DİLAN ÇITAK İLE İPLERİ KOPARMIŞTI Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yalnızca Ahmet Tatlıses ile değil aynı zamanda kızı Dilan Çıtak ile de sorun yaşamıştı. 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti. ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı. 'BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ' Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!' ifadelerini kullanmıştı. O DA HASTANEYE GİTMEMİŞTİ… İbrahim Tatlıses kalp ameliyatı geçirerek hayranlarını telaşlandırmıştı. Dilan Çıtak'ın bu ameliyat sonrasında babasını ziyarette bulunmaması, Instagram üzerinden 'geçmiş olsun' açıklaması yapmaması üstüne üstlük abisi İdo Tatlıses ile takipleşmeyi bırakması gerilimi yükseltmişti. 'İBRAHİM TATLISES'İN KIZI OLMANIN KURALLARI VAR' Dilan Çıtak babası İbrahim Tatlıses'le barıştıktan sonra 'Tatlıses' soyadını da kullanmaya başlamıştı. Bir magazin programına bağlanan Çıtak bu durumun arkasındaki olayı şu sözlerle açıklamıştı: Ben kimsenin soyadını almadım, bana aldırdılar. Kendisi 'Dilan Çıtak benim kızımdır' diye sosyal medyada duyuru yaptığında yardımcıları, yanına çağırıp 'Soyadını alacaksın. İbrahim Tatlıses'in kızı olmanın bir takım kuralları var' dedi. Davayı da ben açmadım, kendileri babalık davası açtılar. ÜNLÜ TÜRKÜCÜDEN REST! Çıtak'ın yaptığı tüm bu sansasyonel açıklamalardan sonra tüm gözler ünlü türkücüye çevrildi. İbrahim Tatlıses, kızının zehir zemberek açıklamalarından sonra aynı programa mesaj yollayarak, ' 'Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo (Tatlıses) Bey'dir' demişti. 'ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI' Dilan Çıtak 'Tatlıses' soyadını Instagram hesabından kaldırmak için harekete geçtiğini duyurmuştu. Ünlü şarkıcının haber verdiği paylaşımda yazdığı dipnot ses getirmişti. Çıtak yazdığı notta, 'Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın. Ohh diyorum, şükür diyorum. Hadi güzel haber. İfadelerini kullanmıştı. AİLESİYLE SORUN YAŞAYAN DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİ SİZLER İÇİN DERLEDİK FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı. 'ŞARKILARIMI BİLE OKUMASIN' Baba kız arasındaki anlaşmazlığın ilk sebebi soyadı' krizinden ortaya çıktığı iddia edilmişti. Rahmetli sanatçı kızı Tuğçe Tayfur'un ticari amaçlı olarak soyadını kullanmasını istemiyordu. Bu yüzden de rahmetli Tayfur, 'Şarkılarımı bile okumasın' diyerek kızına 'soyadı' davası açmıştı. EVLİLİKLERİNİ ONAYLAMAMIŞTI! Şarkıcı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, 2023 yılında nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasında ses getiren olay, Ferdi Tayfur'un düğüne gitmemesiyle birlikte büyümüştü. Usta sanatçının, kızı Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'la evliliğini onaylamaması ve gün geçtikçe bu krizin büyümesi, baba ve kızı arasındaki gerilimi yükseltmişti. İddialara göre de Tayfur ve kızının o günden sonra bir daha hiç konuşmadığıydı. HAKARETLER HAVADA UÇUŞMUŞTU! Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, bir programın canı yayınına bağlanarak şoke eden açıklamalarda bulunmuştu. Avukat Tamgüç, Muhammet Aydın'ın kendisini aradığını söyleyerek, 'Ferdi Bey, Muhammet Aydın'ın Tuğçe Hanım'la evliliğini onaylamıyordu. 2 ay önce bir gece yarısı Tuğçe Hanım'la beraber aradı Muhammet Bey. Hem bana Hem Ferdi Abi'ye küfürler etti. Ferdi Abi kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu' ifadelerini kullandı. 50 MİLYONLUK DAVA İDDİASI İddialara göre Ferdi Tayfur'un, Tuğçe Tayfur'a 50 milyon TL'lik dava açtığı öne sürülmüştü. Tayfur'un avukatı katıldığı ve bu davayı yalanlayarak, rahmetli sanatçının ilk olarak soyadı davası açtığını, edilen hakaretler sonrasında da suç duyurusunda bulunduğunu ve evlatlıktan reddetme kararı verdiğini söylemişti. 'BABASINI ZİYARET BİLE ETMEMİŞ' Ferdi Tayfur, yüksek tansiyon şikayeti ile hastaneye kaldırılmış oradan ise Antalya'daki bir hastaneye sevk edilmişti. Usta sanatçının hayranları, Ferdi Tayfur'un tedavi gördüğü hastanede zaman zaman gidip kapısında beklemişti. Bu büyük vefa örneğinden sonra tüm gözler kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Fakat Tuğçe Tayfur'un babasını hastanede hiç ziyaret etmemesi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın üzerine Tuğçe Tayfur'a Instagram üzerinden, 'Babasını ziyaret bile etmemiş, bu nasıl bir vefasızlıktır' yorumları yağmıştı. KÜÇÜK EMRAH VE OĞLU TAYFUN 'Küçük Emrah' olarak tanıdığınız Emrah İpek ve oğlu Tayfun'un baba oğul davası, 1992 yılında başlayan ve günümüze kadar süre gelen unutulmaz aile dramları arasında yerini alıyor. ÇOCUĞU EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELDİ! Şarkıcı Emrah'ın 1990 yılında Bursa'da verdiği konser sırasında bir hayranı ile tanışması bir ilişki yaşaması ve evlilik dışı çocuğu olması, o dönemin unutulmaz skandalları arasında yerini almıştı. EBRU ÇOLAK'IN MÜCADELESİ... Tayfun'un annesi Ebru Çolak, 1992 yılında çocuğunun babasına yani 'Küçük Emrah'a babalık davası açmış, 8 yılın ardından ise bu mücadelesini kazanmıştı. OĞLUNU KABULLENMEDİ! Şarkıcı Emrah, davanın açılmasının ardından 8 yıl boyunca oğlunu kabul etmeyerek, bir sürecin içine girmişti. Tüm DNA sonuçları Tayfun'un biyolojik babasının Emrah olduğunu söylesede, ünlü şarkıcı oğlunu bir türlü kabullenememişti. O dönemin basın toplantısında oğlu Tayfun'u kabul ettiğini söyleyen ve nüfusuna alacağını ifade eden Emrah, günümüzde oğluyla bir iletişimi bulunmuyor. Tayfun, geçmiş yıllarda birçok programa çıkarak yaşadığı bu üzücü olayları anlatmıştı. Babasıyla gerçek bir baba-oğul iletişimi olmayan Tayfun, sosyal medya hesabında 'Babalar Günü'nü kutlayarak ses getirmişti. 'TAYFUN'U YİNE YOK SAYDI!' Emrah Erdoğan 2014 yılında Sibel Kirer ile dünyaevine girmişti. Bir yıl sonra oğlu Elyesa'yı kucağına alanan Emrah, ikinci kez babalık duygusunu tatmıştı. Şarkıcı Emrah şimdilerde 10 yaşında olan oğlu Elyesa ile sahnede düet yapmıştı. Oğlunu hayranlarına 'Küçük Emrah' olarak tanıtan ünlü şarkıcı, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Takipçilerin Emrah Erdoğan'a yaptığı 'Tayfun'u yine yok saydı' yorumları gündem olmuştu. DENİZ AKKAYA VE 16 YAŞINDAKİ KIZI Manken, oyuncu ve sunucu olan Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile olan evliliğinden dünyaya gelen A.Ö.'nün saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Magazin dünyasını sarsan olay, Aile ve Sosyal Bakanlığının araya girmesiyle ses getirdi. DEVLET KORUMASINA ALINMIŞTI Deniz Akkaya'ın Instagram üzerinden kızının şiddetine maruz kaldığını açıklamasının ardından Aile ve Sosyal Bakanlığı, 15 yaşındaki A.Ö.'yü koruma altına almıştı. Ünlü mankenin kızı, Çocuk Suçları Soruşturma Bürosun'da ifade vermişti. Verdiği ifade neticesinde A.Ö. için 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olduğunu ve cezasını idrak edebilecek akıl sağlığına sahip olduğuna dair raporu düzenlendi. ANNESİNDEN HABERSİZ YURT DIŞI PLANLARI YAPMIŞTI! Deniz Akkaya, 1997 senesinde 'son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü' söyleyerek yaptığı paylaşımda 'Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. '1,5 SAAT BALKONA KİTLEDİ' Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikastı yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin' ifadelerini kullanmıştı. METİN AKPINAR VE İKİZ KIZLARI Yeşilçam'ın çınarlarından olan Metin Akpınar, şimdiye kadar karşımıza hep unutulmaz filmleri ile çıkıyordu. Ancak yaklaşık 1 yıl önce ortaya çıkan gerçekle Yeşilçam oyuncusu magazinin kalbine oturdu. HER ŞEY NASIL BAŞLADI? Yeşilçam oyuncusu Metin Akpınar, 1987 yılında Suphiye Orancı adındaki bir kadında yasak aşk yaşamıştı. Bu kısa süreli ilişkiden Metin Akğınar'ın Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları dünyaya geldi. Öz anneleri tarafından Antalya'da bir köye bırakılan iki kardeş, 6 aylıkken Çocuk Esirgeme Yurdu'na bırakıldı. 1994 yılında 'Nebioğlu Ailesi' tarafından evlat edinilen ikiz kızlardan Duygu Nebioğlu, 21 yaşına geldiğinde aslında öz babasının usta oyunculardan olan Metin Akpınar olduğunu öğrendi. 'ÇOCUĞUM OLDUĞUNU BİLMİYORDUM' Magazine bomba gibi düşen bu olayda bu sefer tüm gözler Metin Akpınar'a çevrilmişti. Bir süre açıklama yapmayan Akpınar sonunda sessizliğini bozarak konuyla ilgili ifadelerde bulundu. Akpınar, '36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. 'MADDİ VE MANEVİ DESTEK OLMAYA ÇALIŞTIK' Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı.' 10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI! Metin Akpınar yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları için, 'Tek gecelik ilişkimdi, çocuğum olduğunu bilmiyordum' ifadelerini kullanmıştı. Duygu Nebioğlu, bu sözlere ithafen babası Akpınar'a 'Babalığı benimsememe' ve 'Babalık görevlerini yerine getirememe' sebebiyle 10 milyon liralık tazminat davası açtı. 'BAZI ŞEYLERİ ÖRTBAS ETMİŞ OLABİLİR' Duygu Nebioğlu dava açmadaki sebebini, 'İlk günden beri babam bizim varlığımızdan haberdardı. Yetiştirme yurduna verilme sürecimizi bile babamın organize ettiğini düşünüyorum. Babam o dönem bazı şeyleri örtbas etmiş olabilir ama gerçekler ortaya çıktı. Bizi tüm ülke önünde yaptığı basın açıklamasıyla küçük düşürmeye çalıştı. Bu yaptıkları onun yanına kâr kalsın istemiyorum. Bundan dolayı da babama 10 milyon TL'lik dava açtım.' sözleriyle açıkladı. UĞUR DÜNDAR OLAYA DAHİL OLDU! Duygu Nebioğlu verdiği bir röportajda bomba açıklamalar yapmıştı. Nebioğlu, annesinin 2 evliliğini Almanya'da yaptığını söyleyerek, evlilik dışı ilişkisi de olduğunu belirtti. Toplamda 6 kardeş olduklarını dile getiren Nebioğlu, bir ablasının babasının da ünlü biri olduğunu açıkladı. İddialara göre bu ismin gazeteci Uğur Dündar olduğu söylendi. Duygu Nebioğlu'nun ablası tarafından bir dava açıldı ve mahkeme DNA testi yapılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA sonuçlarına göre Dilara G. ve Uğur Dündar'ın DNA'sının eşleşmediği öğrenildi. ANKARALI TURGUT VE ÇOCUKLARI 'Ankaralı Turgut' lakabıyla hafızalara kazınan Turgut Karataş, savaştığı kansere yenik düşerek hayata gözlerini yumdu. Merhum sanatçının vefatı hayranlarını derin bir üzüntüye boğarken, gündem bir başka olayla sarsıldı. Çocuklarıyla arası iyi olmadığı bilinen Ankaralı Turgut, verdiği bir röportajda çocuklarına zehir zemberek sözler söylemişti. 'YARDIM PARAMA GÖZ DİKTİLER' Karataş, kanserle mücadele ettiği sırada maddi zorluklarla da boğuşuyordu. Durumunun iyi olmadığını bilen sanatçı dostlara Ankaralı Turgut'a yardım gecesi düzenlemişti. Tartışma yaratan bu olay hakkında Karataş, '27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. 'HİÇ HELAL PARA YEMİŞLER Mİ?' Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!' demişti. BU KEZ DE MEZAR TAŞI KAVGASINA TUTUŞTULAR! Ankaralı Turgut'un 15 Aralık 2024'te hayatını kaybetmesinin ardından çocukları arasındaki kavga bu kez mezar taşına evrildi. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına 'Canım babam' yazdırmıştı. Eylem Boran'ın kardeşi mezar taşındaki 'babam' yazısına tepki göstererek, 'Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun' demişti. EYLEM BORAN'DAN SERT TEPKİ! Eylem Boran gündeme gelen bu olayda kardeşlerini suçlayıcı ifadelerle, 'Babamın dirisiyle oynadınız, ölüsüyle oynatmam. Babam bugün topraktaysa bu sizin eseriniz. 'BABAMI SİZİN NANKÖRLÜĞÜNÜZ YIKTI' Babamı kanser yıkmadı, sizin nankörlüğünüz yıktı. 15 gündür mezara gelmeyenler bugün gelip mezar taşındaki yazıyı değiştiremez' açıklaması yapmıştı.