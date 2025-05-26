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Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!
Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!
atv'nin 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve biricik eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı. Evcen'in sosyal medya hesabında paylaştığı kareye binlerce beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:43