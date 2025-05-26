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Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

atv'nin 'Kuruluş Osman' dizisinde boy gösteren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit ve biricik eşi Fahriye Evcen, çocuklarıyla birlikte hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı. Evcen'in sosyal medya hesabında paylaştığı kareye binlerce beğeni yağdı.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 09:43
Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

Ekranların sevilen yüzlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir şekilde dünyaevine girdi.

Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

Ünlü çiftin mutlu evliliğinden, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı 2023 yılında ise ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

Örnek aile hayatlarıyla oldukça beğenilen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor.

Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

Fahriye Evcen, son olarak Instagram hesabında eşi ve oğullarıyla olan bir karesini paylaştı.

Aile pozlarına beğeni yağdı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit tatilin tadını çocuklarıyla çıkardı!

Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğrafa takipçilerinden binlerce beğeni yağdı.