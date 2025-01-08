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Aile Şerefi'nin Hasan'ıydı... Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!
Aile Şerefi'nin Hasan'ıydı... Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!
Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile Şerefi'nin Hasan'ı, Yeşilçam'ın karizmatik aktörüydü Mahmut Cevher...Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher, hakkında bir gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kızı kendisinden de ünlü. Baba kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:30