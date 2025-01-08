Trend Galeri Trend Magazin Aile Şerefi'nin Hasan'ıydı... Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Aile Şerefi'nin Hasan'ıydı... Yeşilçam'ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher'in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şevket Altuğ'un başrollerinde yer aldığı Aile Şerefi'nin Hasan'ı, Yeşilçam'ın karizmatik aktörüydü Mahmut Cevher...Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher, hakkında bir gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kızı kendisinden de ünlü. Baba kızın benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 08.01.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 10:30
Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı... Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher’in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

1976 yapımı olan, Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda ve Itır Esen gibi duayen oyuncuların rol aldığı film, üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen hala hafızalardaki yerini koruyor.

Yapımcılığını Arzu Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Orhan Aksoy'un oturduğu 'Aile Şerefi' Türk Sineması'nın unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı... Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher’in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, de efsane oyunculuğuyla iz bırakmıştı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı... Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher’in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı... Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher’in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Aile Şerefi’nin Hasan’ıydı... Yeşilçam’ın karizmatik oyuncusu Mahmut Cevher’in kızı da ünlü oyuncu çıktı! Baba kızın benzerliği inanılmaz!

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

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