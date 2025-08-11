Trend Galeri Trend Magazin 'Aile Şerefi'nin yakışıklı 'Hasan'ı olarak hafızalara kazınmıştı... Mahmut Cevher'in kızı bakın kim çıktı: Meğer yetenek ailede genetikmiş!

'Aile Şerefi'nin yakışıklı Hasan'ı olarak hafızalara kazınan ve Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncuları arasında yer alan Mahmut Cevher, bu kez kızıyla gündemde. Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculuk yapan kızı "Yetenek aileden genetikmiş" dedirtti...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 08:03
Aile Şerefi'nde Hasan karakterine can veren karizmatik aktör Mahmut Cevher, efsane oyunculuğuyla hafızalarda iz bırakmıştı.

Mahmut Cevher, 1949 yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğdu. Sanat hayatına 1976 yılında Ses Dergisi'nce düzenlenen yarışmada birinci seçildikten sonra, aynı yıl Orhan Aksoy yönetmenliğinde çevrilen Aile Şerefi adlı filmde bir rol üstlenerek başladı.

Mahmut Cevher, 1983 yılında yazdğı bir de senaryo (Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe) denemesi olan sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Yonca Cevher Yenel'in babası olan Mahmut Cevher, 70'li yıllardan günümüze kadar birçok film ve dizi de roller aldı.

Peki 76 yaşındaki sevilen oyuncunun kendisinden de ünlü kızının kim olduğunu biliyor musunuz?

İlk kez öğrenenler ve baba-kızın benzerliğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

MAHMUT CEVHER - YONCA CEVHER YENEL

İşte sizler için derlediğimiz akraba ünlüler...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Bilal İnci - Elif İnci

Sıtkı Akçatepe- Leman Akçatepe-Halit Akçatepe

Ali Şen-Şener Şen

Şener Şen-İnci Şen

Macit Flordun-Tardu Flordun

Mine Mutlu-Çağkan Çulha -Büşra Çulha

Halit Kut- Burak Kut

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Aliye Uzunatağan -Ayşecan Tatari

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Tanju Gürsu - Temel Gürsu