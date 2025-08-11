Trend
'Aile Şerefi'nin yakışıklı 'Hasan'ı olarak hafızalara kazınmıştı... Mahmut Cevher'in kızı bakın kim çıktı: Meğer yetenek ailede genetikmiş!
'Aile Şerefi'nin yakışıklı Hasan'ı olarak hafızalara kazınan ve Yeşilçam'ın en karizmatik oyuncuları arasında yer alan Mahmut Cevher, bu kez kızıyla gündemde. Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculuk yapan kızı "Yetenek aileden genetikmiş" dedirtti...
Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 08:03