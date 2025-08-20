Trend Galeri Trend Magazin Ailesiyle tatilin tadını çıkardı! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın yaz rotası Çeşme’den Bodrum’a uzandı

9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Çeşme'den Bodrum'a uzanan yaz rotasında neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı, sahnelerden uzak geçirdiği bu keyifli anlarıyla gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:22 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 08:22
Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, yıllardır hem sahnedeki başarılı kariyeri hem de özel hayatıyla gündem oluyor.

Ünlü türkücü, sahne performanslarının yanı sıra aile hayatını da gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Zaman zaman özel yaşamıyla magazin gündemine de taşınan Yıldızhan, tam 9 çocuk babası olmasıyla da sık sık konuşuluyor.

Son olarak Yıldızhan ailesiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün iskelede objektiflere takılan sanatçı, neşeli halleriyle dikkat çekti.

Son dönemde ailesine daha çok vakit ayıran Yıldızhan, Bodrum'dan önce ise Çeşme'de tatil yapmıştı.

Öte yandan ünlü türkücü geçtiğimiz aylarda ise yıllardır sır gibi sakladığı 23 yıldır aynı yastığa baş koyduğu Ajda Yıldızhan ile ilk defa fotoğraf paylaşmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Bölümü mezunu olan Ajda Yıldızhan ile 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren 62 yaşındaki Yıldızhan'ın Mustafa, Ali Yuşa, Zelal, Sevgi, Veysel Efe, Ekrem Arin, İzzet, Ömer ve Hamza adında toplamda 9 çocuğu bulunuyor.

GÜZELLİĞİ İLE ADETA BÜYÜLÜYOR!

Geçtiğimiz aylarda kızıyla yaptığı araba yolculuğu sırasında fotoğrafını paylaşan İzzet Yıldızhan'ın kızı Zelal'i görenler gözlerine inanamamıştı.

Güzelliği ile magazin manşetlerine konu olan Zelal Yıldızhan'a, takipçilerinden beğeni yağmıştı.

Çocuklarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sanatçı, mutlu aile tablosunu sürekli gözler önünde sunarak ailesine verdiği değeri takipçilerine de hissettiriyor.

İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARI...

Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi.

22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi.

Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi.

"TARİFSİZ BİR DUYGU"

"Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu."

Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı.

12 Ağustos 1983'te Almanya'nın Kassel şehrinde dünyaya gelen Meryem Sarah Uzerli, Türk baba Hüseyin ve Alman anne Ursula'nın dört çocuğundan en küçüğüdür.

İki ağabeyi ve caz müzisyeni ablası Canan ile birlikte büyüyen Uzerli, Almanca ve Türkçeyi ana dili olarak konuşmakta, İngilizceyi ise akıcı şekilde bilmektedir.

Oyunculuk eğitimini Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de alan sanatçı, Almanya'da bazı yapımlarda yer aldıktan sonra Türkiye'deki büyük çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yaptı.

2011 yılında Türkiye'de yapılan kapsamlı oyuncu seçmeleri sonucunda, Hürrem Sultan karakteri için Almanya'dan özel olarak getirilen Meryem Uzerli, dizideki performansıyla izleyicilerin gönlünü kazandı.

Bu rol ona birçok ödül getirirken, 2013 yılında tükenmişlik sendromuna yakalanarak diziden ayrılması gündem yarattı.

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDEYDİ!

Türkiye'den ayrıldıktan sonra özel hayatında da zorluklar yaşayan Uzerli, o dönem birlikte olduğu Can Ateş'in kendisini aldattığını öğrenmesiyle ilişkisini noktaladı. Aynı yıl hamile olduğunu açıklayan oyuncu, 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı dünyaya getirdi.

2020 yılında ikinci kez hamile olduğunu duyuran Meryem Uzerli, babasının kimliğini açıklamadan 2021 Ocak ayında Lily Koi adını verdiği ikinci kızını kucağına aldı.

Oyunculuğun yanı sıra modellik kariyerini de sürdüren Uzerli; reklam yüzü oldu, dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer aldı. 2020 yılında ise Berlin'de bir tatlı-kafe markası kurarak iş dünyasına adım attı ve ikinci şubesini açtı.

Şu sıralar Berlin'de yaşayan Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara Jemima'nın 11 yaşına basmasıyla birlikte yaptığı sosyal medya paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Lara'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, pek çok takipçi "Yeni bir yıldız doğuyor" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu, kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşarak hem anne hem de sanatçı kimliğiyle takdir toplamaya devam ediyor.