Ailesiyle tatilin tadını çıkardı! 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan’ın yaz rotası Çeşme’den Bodrum’a uzandı
9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, ailesiyle tatilin tadını çıkardı. Çeşme'den Bodrum'a uzanan yaz rotasında neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü sanatçı, sahnelerden uzak geçirdiği bu keyifli anlarıyla gündeme geldi.
