Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca GÜNAYDIN’a konuştu: CHP’nin kirli yüzünü anlattı! "İllegal işlerini yaptırmak istediler"
Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Fazlaca, CHP'li üyelerin imar ve ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri olduğunu belirterek "CHP'li meclis üyesi, bana videolu komplo kurdu. Şantaj yaparak illegal işlerini yaptırmak istedi" dedi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 07:21