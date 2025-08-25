Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca GÜNAYDIN’a konuştu: CHP’nin kirli yüzünü anlattı! "İllegal işlerini yaptırmak istediler"

Videoyu ne zaman çekmişler peki?

-Seçildikten kısa bir süre sonra yapılmış bir video. Yaptıkları dönemde benimle de araları gayet iyiydi. Ne zaman ki illegal istekleri başladı ve ben yapmadım, o zaman işte bu video gün yüzüne çıktı. Meğer bu videoyu yapıp ellerinde koz olarak tutmuşlar. Çok büyük bir komplo kurdular bana ama iş savcılığa kadar gidince şantaj yapmayı kesmek zorunda kaldılar.

"CHP'li bazı meclis üyelerinin istediklerini yapmadığım için komplo kurdular" dediniz. Neler istiyorlardı sizden?

-Yakınlarını, gelinlerini, çocuklarını işe almamı istiyorlar. Yakın çevrelerini memur yapmamı istiyorlardı. Gerçi bunlar diğer illegal isteklerinin yanında çok masum kalıyordu açıkçası. İmar, ihale ile ilgili yasal olmayan istekleri vardı. Bunların istediklerini yapmadığım için önce bana şantaj yapmaya çalıştılar, baktılar ki iş savcılığa kadar gitti. Bu sefer de benim hakkımda seçmene doğru olmayan, itibarsızlaştırmaya yönelik konuşmalar yaptılar. Benim belediyeciliğimi yıpratmak için her şeyi yaptılar.