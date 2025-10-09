Trend Galeri Trend Magazin 'Akasya Durağı'nda Sinan'ın oğlu Can'dı...Onu şimdi gören tanıyamıyor!

'Akasya Durağı'nda Sinan'ın oğlu Can'dı...Onu şimdi gören tanıyamıyor!

Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Akasya Durağı'nda Can karakterine hayat Erimşah Bora'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çeviriyor.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 11:57
ERİMŞAH BORA

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 27 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İŞTE AKASYA DURAĞI'NIN CAN'I ERİMŞAH BORA'NIN SON HALİ...

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

Kadrosunda Kenan Işık, Gülben Ergen, Haldun Dormen ve Sinem Kobal gibi ünlü isimleri bulunduran Dadı dizisi 2000'li yıllarda seyirciyi ekrana kilitlemişti.

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala sıcak sahneleriyle akıllardan silinmeyen dizinin çocuk oyuncuları ise kendilerine farklı yollar çizdi.

Kenan Işık sayesinde diziye giriş yapan Yaşar Abravaya, verdiği bir demeçte, ''Dizi yayınlandığında 10 yaşındaydım ve şehir tiyatrosunda çocuk oyuncuydum. Kenan Işık da genel sanat yönetmeniydi. Onun sayesinde Dadı'nın kadrosuna katıldım'' demişti.

OYUNCULUK HAYATI KISA SÜRDÜ

Okuduğu liseden mezun olduktan sonra oyunculuğu bırakmaya karar veren Abravaya, Sakarya Üniversitesi Bilgi Yönetimi bölümünden mezun olarak sistem sorumlusu olarak çalışmayı tercih etti.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ...

Dadı dizisinde sergilediği oyunculuk ve tatlılığıyla kendine hayran bırakan Abravaya, yıllar içerisindeki değişimi ile adından söz ettirdi.

Şimdilerde 35 yaşında ve mutlu bir evlilik sürdüren Abravaya, yıllar içerisinde uğradığı değişim ile adeta görenleri şaşkına çevirdi.

EVİN EN KÜÇÜĞÜ DUYGU'DA DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Dadı dizisinde evin en küçük bireyi Duygu'ya hayat veren Gökçe Bilgebay'ın da yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti.

Ekran macerası henüz 6 aylıkken, çeşitli reklamlarda oynayarak başlayan Bilgebay, henüz bebekken şöhretle tanıştı. Şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız olan Bilgebay, güzelliği ile görenlerin ağzını açık bırakıyor.

Şimdilerde 33 yaşında olan Dadı'nın Duygu'su Gökçe Bilgebay, yıllar içerisindeki değişimiyle adından söz ettirdi.

Yeditepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Bilgebay, Fransızca ve Korece eğitimleri aldı. Yıldızı her ne kadar Dadı'da parlasa da, öncesinde Beşi bir Yerde, Demir Leblebi ve Kuzgun dizilerinde rol almıştı.

İŞTE DİĞER ÇOCUK ÜNLÜLERİN DEĞİŞİMLERİ

ŞİMDİ 30'LU YAŞLARINDA...

Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" ve "Aşk Perisi" kliplerinde rol alan o sevimli minik çocuk büyüdü, şimdi 30'lu yaşlarında...

Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı 1990'lı yıllara damga vurmuştu. En az şarkı kadar klip de dinleyenlerin hafızalarından hiç silinmedi. Özellikle klipteki şapkalı küçük çocuk...

Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başaran Batuhan Aydar, yakışıklılığıyla sosyal medyayı sallıyor.

Arnavut Kaldırımı klibinde elma şekeri yiyen o küçük tatlı çocuk, şimdilerde 34 yaşında.

Daha küçük bir çocukken Barış Manço'nun sunduğu "7'den 77'ye" adlı programına çıktı. 1994 yılında Demet Sağıroğlu'nun "Arnavut Kaldırımı" adlı şarkısının klibinde ve "Aşk Perisi" klibinde oynadı.

Henüz 1 yaşındayken ACE Reklam filminde rol almıştır. Batuhan Aydar, yıllar sonra biraraya geldiği Demet Sağıroğlu'nun Açık Çay şarkısının klibinde de yer almıştı.

1997 yılında baş rollerinde Evrim Solmaz'ın oynadığı "İlişkiler" adlı dizide rol aldı. 1999 yılı Ayşecik dizisi ile 1999 yılında baş rollerinde Seda Sayan ve Güven Kıraç'ın oynadığı "Evimiz Olacak mı?" adlı dizide boy gösterdi. 2013 yılında "Ötesiz İnsanlar" dizisinde başrolü üstlenerek Teğmen Deniz rolünü canlandırdı. Aydar son olarak atv ekranlarının sevilen Kuruluş Osman dizisinde rol aldı.

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.