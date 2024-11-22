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Akasya Durağı'nın 'Gülbin'i Aslı Altaylar'ın pozları gündem oldu! 'Aman Sinan görmesin'

Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı. Aslı Altaylar'ın son halini görmeniz lazım...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 07:36 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 07:36
Akasya Durağı’nın ’Gülbin’i Aslı Altaylar’ın pozları gündem oldu! ’Aman Sinan görmesin’

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Sinan'ın Gülibik'i Aslı Altaylar...

Akasya Durağı’nın ’Gülbin’i Aslı Altaylar’ın pozları gündem oldu! ’Aman Sinan görmesin’

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

Akasya Durağı’nın ’Gülbin’i Aslı Altaylar’ın pozları gündem oldu! ’Aman Sinan görmesin’

Dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın ’Gülbin’i Aslı Altaylar’ın pozları gündem oldu! ’Aman Sinan görmesin’

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın ’Gülbin’i Aslı Altaylar’ın pozları gündem oldu! ’Aman Sinan görmesin’

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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