Trend
Galeri
Trend Magazin
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı şimdi yakışıklı bir delikanlı oldu! 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor...
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı şimdi yakışıklı bir delikanlı oldu! 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor...
Yıllar önce yayınlanan Akasya Durağı dizisinde Can rolüyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Erimşah Bora inanılmaz değişimiyle gündem oldu. 27 yaşındaki Erimşah Bora'yı görenler gözlerine inanamıyor. İşte son hali...
Giriş Tarihi: 15.08.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 10:56