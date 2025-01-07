Trend
Galeri
Trend Magazin
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!
Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!
2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Melek Baykal ve Zeki Alasya'nın bulunduğu popüler dizi Akasya Durağı'nda Can karakterini canlandıran Erimşah Bora'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Çocuk yıldız hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:57