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Akasya Durağı'nın haylaz Can'ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Melek Baykal ve Zeki Alasya'nın bulunduğu popüler dizi Akasya Durağı'nda Can karakterini canlandıran Erimşah Bora'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Çocuk yıldız hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Giriş Tarihi: 07.01.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:57
Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra merak konusu oldu! Erimşah Bora'nın yeni mesleği ve değişimi şaşkınlık yarattı...

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ıydı...26 yaşındaki çocuk yıldız Erimşah Bora hem değişimiyle hem de yeni mesleğiyle çok şaşırttı!

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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