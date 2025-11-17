Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sıydı... Oyuncu Ayça İnci 3+1 evinin kapılarını açtı: Deniz manzaralı evi beğeni topladı!

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.