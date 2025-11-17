Trend Galeri Trend Magazin Akasya Durağı'nın şoför Leyla'sıydı... Oyuncu Ayça İnci 3+1 evinin kapılarını açtı: Deniz manzaralı evi beğeni topladı!

Akasya Durağı' dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran oyuncu Ayça İnci, genç yaşında gösterdiği performansıyla herkesin beğenisini toplamıştı. Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu 3+1 deniz manzaralı evinin kapılarını açtı. Ayça İnci'nin mütevazı evi beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:58
2008-2012 yılları arasında ekranlarda oynanan Akasya Durağı dizisi, hala hafızalarda taze bir yer ediniyor.

Levent Ülgen, Aslı Altaylar, Cezmi Baskın ve Zeki Alasya gibi oyuncuların yer aldığı dizide 'Leyla' karakterine hayat veren Ayça İnci de başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan İnci son olarak katıldığı bir televizyon porgramında ortaya çıktı.

3+1 evinin kapılarını açan güzel oyuncu, manzarasıyla da beğeni topladı.

İŞTE AYÇA İNCİ'NİN DENİZ MANZARALI EVİ!

Sevilen oyuncu Halil Ergün'ün evi, ihtişamıyla görenleri büyülüyor. Bu hafta "Evrim Akın ile Ev Gezmesi"ne konuk olan ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı 4 katlı villası görenleri hayrete düşürdü.

Resme oldukça düşkün olan ünlü ismin evi de adeta bir sanat galerisini andırıyor. Salonun duvarları tablolarla dolu olan ünlü isim dekorasyonda tercih ettiği klasik ve zarif tarz ile de bütünlüğü sağlamış.

Sanat kadar anılarına da düşkün olan Ergün, evinin birçok alanında da hatıralarına yer vermiş. Aile büyüklerine ait fotoğraflarla kendi köşelerini yapmış.

Boğaz manzarasına sahip 4 katlı villada İstanbul'un keyfini süren ünlü oyuncu bahçesiyle de kendisi ilgileniyor.

Sanata olan düşkünlüğü evinin bir katını ayırdığı tablolarla da net olarak hissediliyor.

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, yaşamlarıyla merak konusu oluyor.

İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutan Settar Tanrıöğen, bu kez eviyle gündeme geldi. Usta oyuncu 2+1 dairede mütevazı bir hayat yaşıyor.

İstanbul'a geldikçe 2 oda 1 salon evini kullanan usta oyuncu aslında Kocaeli Kandıra'da kalıyor.

Evini öğrencilik yılları için kızına alan Settar Tanrıöğen, İstanbul'a geldikçe bu evde kalıyor.

Salona girer girmez toprak tonlardaki köşe koltuk dikkat çekiyor. Karşısında beyaz büyük bir ünite, onlarca kitap, fotoğraf ve hatıra objeleri bulunuyor.

Yatak odası, çift kişilik yatak, bir çalışma masası ve duvardaki dekoratif süslerle oldukça minimal bir şekilde dekore edilmiş.

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya "Evimin güvenli alanım olduğunu hissetmek benim için çok önemliydi; karanlık, sıcacık yerleri seviyorum "diyor.

LEOPAR DESENLİ KOLTUKLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya'nın leopar desenli kanepesi hakkında, "Evi düşünmeye başladığımda aklıma ilk gelen şey dev bir leopar kanepe oldu. Nedenini bilmiyorum ama bu fikre takıntılıydım.

Her şeyin sade olmasını istiyordum ve sadece bu kanepe benim imza parçam olacaktı evin ortasında neredeyse bir sanat eseri gibi. Her bir parçasıyla 360 derece bağlantı kuruyor. Eve vardığımda kendimi kanepede buluyorum! Şimdi ona bir isim vermem gerektiğini hissediyorum!" diye konuştu.

Ünlü oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Evinin karelerini sosyal medya hesabında paylaşan yıldız, "Evi ilk kez gördüğümde, tamamen farklıydı. Ne kadar mükemmel olabileceğini de görebiliyordum" dedi.

"EVİMİN SADE, BASİT OLMASI GEREKİYOR"

Serenay Sarıkaya "Kullanmıyorsam sadece dekorasyon olsun diye bir şeyler veya objeler koymaktan hoşlanmıyorum. Evimin sade, basit, neredeyse boş olması gerekiyor ⁠–zihnimin aksine. Etrafta görmeye tahammül edebildiğim tek şeyler kitaplarım veya belki masam biraz dağınık olabilir. Hepsi bu." ifadelerini kullandı.