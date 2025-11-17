Trend
Akasya Durağı'nın şoför Leyla'sıydı... Oyuncu Ayça İnci 3+1 evinin kapılarını açtı: Deniz manzaralı evi beğeni topladı!
Akasya Durağı' dizisinde 'Leyla' karakterini canlandıran oyuncu Ayça İnci, genç yaşında gösterdiği performansıyla herkesin beğenisini toplamıştı. Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu 3+1 deniz manzaralı evinin kapılarını açtı. Ayça İnci'nin mütevazı evi beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 13:58