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'Akasya Durağı'nın yakışıklılığıyla baş döndüren 'Tolga'sıydı! Arda Öziri'yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...
'Akasya Durağı'nın yakışıklılığıyla baş döndüren 'Tolga'sıydı! Arda Öziri'yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...
'Akasya Durağı' ve 'Acemi Cadı' gibi dizilerde gösterdiği başarılı performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da mest eden Arda Öziri, kariyer adımlarını tek tek tırmanırken geçirdiği trafik kazası ile 39 yaşında yaşamını yitirmişti. Öziri'nin bu beklenmedik vefatı sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.
Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:59
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:09