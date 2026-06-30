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'Akasya Durağı'nın yakışıklılığıyla baş döndüren 'Tolga'sıydı! Arda Öziri'yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

'Akasya Durağı' ve 'Acemi Cadı' gibi dizilerde gösterdiği başarılı performansının yanı sıra yakışıklılığıyla da mest eden Arda Öziri, kariyer adımlarını tek tek tırmanırken geçirdiği trafik kazası ile 39 yaşında yaşamını yitirmişti. Öziri'nin bu beklenmedik vefatı sevenlerini derin bir yasa boğmuştu.

Giriş Tarihi: 30.06.2026 13:59 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 14:09
’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

14 Eylül 1978'de İzmir'de doğan Arda Öziri, eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Engin Altan Düzyatan ile aynı sınıfta öğrenim gören Öziri, oyunculuk kariyerine başlamadan önce müzik alanında çalışmalar yapmayı tercih etti.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Öziri, "Anemi" adlı müzik grubunda dokuz yıl boyunca solist olarak görev yaptı. Daha sonra gruptaki görevini bir arkadaşına devrederek kariyerini televizyon projeleriyle sürdürmeye başladı.

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’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Öziri, "Akasya Durağı" ve "Acemi Cadı" başta olmak üzere birçok sevilen Türk televizyon dizisinde rol alarak geniş kitleler tarafından tanındı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

YILDIZININ PARLADIĞI DÖNEMDE HAYATA GÖZLERİNİ ERKENDEN YUMDU!

Arda Öziri, 27 Mayıs 2018'de geçirdiği motosiklet kazasının ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 39 yaşında yaşamını yitirdi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Erken vedasıyla yürekleri dağlayan Öziri'nin cenazesi memleketi olan İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

YILDIZININ PARLADIĞI DÖNEMDE SEVENLERİNE VEDA EDEN BİR DİĞER İSİM: ONUR CAN ÖZCAN

6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, Youtube'a yüklediği amatör müzik videolarıyla kısa sürede popüler oldu.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

İlk ve orta öğrenimini Pendik/Kurtköy'de başarıyla tamamlayan Özcan'ın müziğe ve futbola olan ilgisi daha o yıllarda kendini göstermeye başladı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Derslerinde oldukça başarılı ve örnek bir öğrenci olmasına rağmen Özcan, vaktinin bir çoğunu müzik ve spora ayırmayı tercih etti.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Zaman geçtikçe müziğe olan ilgisinin daha ağır bastığını fark ederek hiçbir destek ve eğitim almadan kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Henüz ortaokulda kendi beste denemelerini yazmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan ile paylaştığı öğrenci evinde bestelerini amatörce kayıt alarak Youtube kanalına yüklemeye başladı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla baş döndüren ’Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme götüren o detay yürek yaktı...

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.