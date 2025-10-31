Trend
Galeri
Trend Magazin
'Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla mest eden ‘Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme sürükleyen o olay yürekleri dağladı…
'Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla mest eden ‘Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme sürükleyen o olay yürekleri dağladı…
'Akasya Durağı', 'Diriliş Ertuğrul', 'Arka Sokaklar' ve 'Acemi Cadı' gibi dizilerde sergilediği başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Öziri, kariyer basamaklarını tek tek tırmanırken geçirdiği trafik kazası ile henüz 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Öziri'nin bu ani vefatı sevenlerini büyük yasa boğmuştu.
Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:28