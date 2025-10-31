Trend Galeri Trend Magazin 'Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla mest eden ‘Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme sürükleyen o olay yürekleri dağladı…

'Akasya Durağı', 'Diriliş Ertuğrul', 'Arka Sokaklar' ve 'Acemi Cadı' gibi dizilerde sergilediği başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Öziri, kariyer basamaklarını tek tek tırmanırken geçirdiği trafik kazası ile henüz 39 yaşında hayatını kaybetmişti. Öziri'nin bu ani vefatı sevenlerini büyük yasa boğmuştu.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 31.10.2025 14:28
14 Eylül 1978 yılında İzmir'de dünyaya gelen Arda Öziri, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı.

Engin Altan Düzyatan ile sınıf arkadaşı olan Öziri, oyunculuk kariyerine adım atmadan önce müzik alanında kendini göstermeyi tercih etti.

"Anemi" isimli müzik grubunda 9 yıl boyunca solistlik yaptı ve ardından yerini bir başka arkadaşına teslim edip televizyon ekranlarına geçti.

'Akasya Durağı', 'Diriliş Ertuğrul', 'Arka Sokaklar' ve 'Acemi Cadı' ve daha birçok Türk televizyonlarda ayrı bir yeri olan dizilerde yer alarak adından söz ettirmeyi başardı.

YILDIZININ PARLADIĞI DÖNEMDE HAYATA GÖZLERİNİ ERKENDEN YUMDU!

27 Mayıs 2018 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arda Öziri, henüz 39 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Sevenlerine erken vedası ile yürekleri dağlayan Öziri'nin cenazesi memleketi İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi.

YILDIZININ PARLADIĞI DÖNEMDE SEVENLERİNE VEDA EDEN BİR DİĞER İSİM: ONUR CAN ÖZCAN

6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, Youtube'a yüklediği amatör müzik videolarıyla kısa sürede popüler oldu.

İlk ve orta öğrenimini Pendik/Kurtköy'de başarıyla tamamlayan Özcan'ın müziğe ve futbola olan ilgisi daha o yıllarda kendini göstermeye başladı.

Derslerinde oldukça başarılı ve örnek bir öğrenci olmasına rağmen Özcan, vaktinin bir çoğunu müzik ve spora ayırmayı tercih etti.

Zaman geçtikçe müziğe olan ilgisinin daha ağır bastığını fark ederek hiçbir destek ve eğitim almadan kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi.

Henüz ortaokulda kendi beste denemelerini yazmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan ile paylaştığı öğrenci evinde bestelerini amatörce kayıt alarak Youtube kanalına yüklemeye başladı.

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.