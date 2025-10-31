’Akasya Durağı’nın yakışıklılığıyla mest eden ‘Tolga’sıydı! Arda Öziri’yi ölüme sürükleyen o olay yürekleri dağladı…

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.