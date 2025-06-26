Trend
Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı olarak hafızalara kazınmıştı! Sessizliğe bürünen Erimşah Bora'nın son hali şaşırttı
2008-2012 yılları arasında ekrana gelen ve pek çok usta isimleri buluşturan "Akasya Durağı" dizisinde yaramaz Can karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündemde! Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı, hem geçirdiği büyük değişimle büyük şaşkınlık yarattı.
Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 10:46