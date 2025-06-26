Trend Galeri Trend Magazin Akasya Durağı'nın yaramaz Can'ı olarak hafızalara kazınmıştı! Sessizliğe bürünen Erimşah Bora'nın son hali şaşırttı

2008-2012 yılları arasında ekrana gelen ve pek çok usta isimleri buluşturan "Akasya Durağı" dizisinde yaramaz Can karakteriyle hafızalara kazınan Erimşah Bora, yıllar sonra yeniden gündemde! Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı, hem geçirdiği büyük değişimle büyük şaşkınlık yarattı.

Giriş Tarihi: 26.06.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 10:46
Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Akasya Durağı dizisinin yıllar içerisinde yaşadığı oyuncular da büyük ilgi görüyor. Bu isimlerden biri de dizide haylazlıklarıyla tanınan 'haylaz Can' karakterini canlandıran Erimşah Bora.

Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

ÇAĞLA ŞİMŞEK

ÇAĞLA ŞİMŞEK

ONUR SARIKAYA

90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında popüler olan Küçük Onur yani tam adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde 39 yaşında. Küçük Onur'un son hali "yıllar ona acımamış" dedirtti.

Küçük İbo ve Küçük Onur 90'lı yıllarda fırtına gibi esen iki küçük sanatçıydı.

Her ikisi de adeta birbirlerine nazire yapar gibi milyonların dinlediği küçük yıldızlar olmuştu.

Aralarında adı konulmamış bir rekabet de vardı. Küçük İbo lakaplı İbrahim Halil Küçük ve Küçük Onur diye tanıdığımız Onur Sarıkaya yıllar sonra bakın nasıl görünüyorlar.

Kim derdi ki o küçük yıldızlar şimdi bambaşka hayatlar yaşayacak. Dizileri büyük ilgi gören albümleri yok satan Küçük Onur'u görenler değişimine inanamıyor. İşte Küçük Onur'un son hali ve sizin için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...

ONUR SARIKAYA

BELEMİR TEMİZSOY

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı.

BELEMİR TEMİZSOY

BELEMİR TEMİZSOY

BELEMİR TEMİZSOY