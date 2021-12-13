Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, verdiği röportajda geçmişte kilolu olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan Akın Akınözü'nün bu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçmişte 50 kilo veren oyuncunun eski hali bir kez daha gündem oldu.
Akın Akınözü'nün kilolu olduğu dönemlerde çekilen fotoğrafı daha önce bir kere gündeme gelmişti. Geçmişte 50 kilo veren oyuncunun eski hali bir kez daha gündem oldu.
'Hercai' dizisi ile yıldızı parlayan ve son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncu Akın Akınözü, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettirdi.
Çocukluk fotoğrafları sosyal medyada gündem olan 31 yaşındaki Akın Akınözü'nün eski hali hayranlarını şaşırttı. O fotoğrafları görenler oyuncuyu tanımakta zorlandı.
Ünlü oyuncu, daha önce verdiği bir röportajında; "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce 'Aslan Ailem' ,'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerde de oynayan Akın Akınözü ayrıca bu bedensel deneyimin 'iradeden' geçtiğine inandığını da sözlerine eklemişti.