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Akın Akınözü’nün 120 kilodan 70 kiloya düştüğünü biliyor musunuz?

Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü, verdiği röportajda geçmişte kilolu olduğunu ve 50 kilo verdiğini açıklamıştı. Darwin'in "Ne en güçlü olan tür hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilendir hayatta kalan" sözünü çok sevdiğini söyleyen Akın Akınözü, "Değişimin gücünü ilk kez 120 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim" dedi. Oyuncu, bu bedensel deneyimin "iradeden" geçtiğine inandığını da sözlerine ekledi. Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan Akın Akınözü'nün bu açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçmişte 50 kilo veren oyuncunun eski hali bir kez daha gündem oldu.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 14:43 PAYLAŞ