Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Nükhet Duru'nun, zehirli bir akrep tarafından sokulmasının ardından İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Duru'nun olaydan sonra tedavi altına alındığı ve istirahat ettiği öne sürülmüştü. 'AKREP DEĞİL ÖRÜMCEK ISIRDI' Geçtiğimiz günlerde bir akrep tarafından ısırıldığı ve hastanelik olduğu haberleri çıkan Nükhet Duru, 'Akrep değil, minicik ama zehirli bir örümceğin saldırısına uğradım. Bacağımı ısırdı. Şu an çok iyiyim' dedi. BİLİNMEYEN HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI! Geçtiğimiz haftalarda bir programda Nükhet Duru, yıllar önce genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini de samimi bir şekilde anlatmıştı. Ünlü sanatçı, o dönem yaşadıklarını 'MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik' sözleriyle dile getirmişti. Hayranlarını korkutan bu son sağlık sorununun ardından Nükhet Duru'nun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa sürede yeniden sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi. İşte magazin dünyasındaki ünlü isimlerin bilmediğiniz hastalıkları... Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil. SEZEN AKSU 'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor. Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil. KIVANÇ TATLITUĞ Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız. Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi. MEHMET ALİ ERBİL Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor. Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor. EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı. Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor. AJDA PEKKAN 79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı. Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor. LADY GAGA Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı. BELLA HADİD Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip. SELENA GOMEZ Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.