Trend Galeri Trend Magazin Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

71 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru, geçtiğimiz haftalarda akrep tarafından ısırıldığı ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:23
Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Son dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Nükhet Duru'nun, zehirli bir akrep tarafından sokulmasının ardından İstanbul Fulya'daki özel bir hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Duru'nun olaydan sonra tedavi altına alındığı ve istirahat ettiği öne sürülmüştü.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

'AKREP DEĞİL ÖRÜMCEK ISIRDI'

Geçtiğimiz günlerde bir akrep tarafından ısırıldığı ve hastanelik olduğu haberleri çıkan Nükhet Duru, "Akrep değil, minicik ama zehirli bir örümceğin saldırısına uğradım. Bacağımı ısırdı. Şu an çok iyiyim" dedi.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

BİLİNMEYEN HASTALIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Geçtiğimiz haftalarda bir programda Nükhet Duru, yıllar önce genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadelesini de samimi bir şekilde anlatmıştı.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Ünlü sanatçı, o dönem yaşadıklarını "MS bana ağır bir krizle geldi, yaklaşık altı ay yürüyemedim. Bu hastalığı huysuz bir yılan gibi gördüm, başını okşaya okşaya bugüne kadar geldik" sözleriyle dile getirmişti.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Hayranlarını korkutan bu son sağlık sorununun ardından Nükhet Duru'nun durumunun kontrol altında olduğu ve kısa sürede yeniden sahnelere dönmesinin beklendiği bildirildi.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

İşte magazin dünyasındaki ünlü isimlerin bilmediğiniz hastalıkları...

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

MEHMET ALİ ERBİL

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastalığı, ilk duyulduğunda oldukça tuhaf karşılanıyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Erbil, ''Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

EBRU GÜNDEŞ

Ebru Gündeş'in albüm tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdiği anlar kameralara yansıyarak yurt dışına yayılmıştı.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Ölüm kalım savaşı veren ve oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

AJDA PEKKAN

79 yaşındaki 'Süperstar' Ajda Pekkan'ın hastalığı yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

Pekkan'ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

LADY GAGA

Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, bir konserini iptal ettikten sonra fibromiyalji hastalığının olduğunu duyurarak bu konuda farkındalık yaratmak istediğini açıklamıştı.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

BELLA HADİD

Podyumların gözde modellerinden Bella Hadid, Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. Hadid'in annesi Yolanda Hadid ile kardeşi Anwar Hadid de bağışıklık sistemini etkileyen bu hastalıktan muzdarip.

Akrep tarafından ısırıldığı iddia edilmişti: 71 yaşındaki Nükhet Duru yaşananları anlattı!

SELENA GOMEZ

Selena Gomez, uzun bir süredir Lupus hastalığıyla mücadele ediyor. Gomez, hastalığı nedeniyle böbrek nakli ameliyatı olmuştu. Şarkıcı, hayatını konu alan belgeselde ise 2018 yılında kendisine bipolar bozukluk teşhisi konduğunu da söylemişti.