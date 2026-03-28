Alacakaranlık'ın Jacob'ı baba oluyor! Taylor Lautner ve eşi Taylor Dome'dan sevindiren haber!

Tüm dünyada fırtınalar estiren "Alacakaranlık" (Twilight) serisinde canlandırdığı "Jacob Black" karakteriyle milyonların sevgilisi haline gelen Taylor Lautner, hayatının en heyecan verici rolüne hazırlanıyor! Serideki unutulmaz "kurt adam" imajıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu, 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi Taylor Dome ile bebek beklediklerini müjdeledi.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:11 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 10:15
Dünya çapında bir fenomene dönüşen Alacakaranlık (Twilight) serisinde canlandırdığı kurt adam Jacob Black karakteriyle milyonların sevgilisi olan Taylor Lautner, hayatının en heyecan verici rolüne hazırlanıyor.

2022 yılında görkemli bir düğünle hayatını birleştirdiği eşi Taylor Dome ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, baba olacağını müjdeledi.

"TAYLOR & TAYLOR" AİLESİ GENİŞLİYOR

İsim benzerlikleriyle sosyal medyada her zaman sempati toplayan çift, bebek bekledikleri haberini kişisel hesaplarından paylaştıkları duygusal karelerle duyurdu

İsimlerinin ve soyadlarının aynı olması nedeniyle magazin dünyasında "Taylor & Taylor" olarak anılan çift, bebek haberini verirken hayranlarını gülümsetmeyi de ihmal etmedi. "İki Taylor Lautner'dan daha iyi ne olabilir?" notuyla yaptıkları paylaşımlarına, el ele verdikleri duygusal kareler eşlik etti.

Bebek haberini müjdeledikleri bu samimi paylaşım, kısa sürede tebrik yağmuruna tutuldu.

Hollywood dünyasından ve hayranlarından gelen mesajlar, paylaşımın altını adeta bir kutlama alanına çevirdi.

Serideki çocuksu halinden sıyrılıp yıllar içinde karizmatik bir jön haline gelen Lautner'ın baba olacağı haberi, Alacakaranlık hayranları arasında büyük bir nostalji rüzgarı estirdi.

Hayranlar arasında "Jacob Black artık baba oluyor" yorumlarıyla sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı.

Henüz bebeğin cinsiyeti veya doğum tarihiyle ilgili detay vermeyen Taylor & Taylor çifti, bu özel süreci şimdilik sevdikleriyle ve huzur içinde yaşamayı tercih ediyor.

Bir dönemin gençlik ikonunun bu yeni serüveni, hem Hollywood'da hem de hayranları arasında yılın en tatlı haberi olarak kayıtlara geçti.