Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'i kahreden ölüm! Babası hayatını kaybetti! "Zorlu sevdam hoşça kal"

'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben rolüyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Birsu Demir acı haberle sarsıldı. Demir'in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu babasına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu veda etti.

Giriş Tarihi: 06.02.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 13:04
Genç oyuncu Birsu Demir sosyal medya hesabı Instagram'dan acı haberi duyurdu.

Demir, Datça'da son yolculuğuna uğurlanacak olan babası için Instagram'dan duygusal bir veda paylaştı.

Şair Özdemir Asaf'ın dizelerine yer veren Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi' balık gibisin..." sözleriyle hislerini dile getirdi.

Paylaşımına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu ekleyen oyuncuya, kısa sürede çok sayıda taziye ve destek mesajı geldi.

Oyunculuğu kadar içten paylaşımlarıyla da sevilen Demir'in yaşadığı bu kayıp, hayranlarını derinden etkiledi.

BİRSU DEMİR KİMDİR?

Birsu Demir, 14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi İlköğretim eğitiminden sonra Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro üzerine eğitim almaya başladı. Çok ufak yaşlardan bu yana kamera karşısına yer aldı.

Alemin Kralı isimli dizide canlandırdığı Oben karakteriyle akıllara kazındı. Bir çok dizi ve filmde de rol aldı.