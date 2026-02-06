Trend
Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'i kahreden ölüm! Babası hayatını kaybetti! “Zorlu sevdam hoşça kal”
'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben rolüyle adını geniş kitlelere duyuran genç oyuncu Birsu Demir acı haberle sarsıldı. Demir'in babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu babasına "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu veda etti.
Giriş Tarihi: 06.02.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 13:04