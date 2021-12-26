Trend Galeri Trend Magazin Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Haldun Demirhisar ile objektiflere takıldı. Tilki, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin ardından anne Havva Öztel açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 15:18 PAYLAŞ