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Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Haldun Demirhisar ile objektiflere takıldı. Tilki, flaşlar patlayınca paniğe kapıldı. Magazin dünyasına bomba gibi düşen haberin ardından anne Havva Öztel açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 15:18
Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz hafta Etiler'de gizemli bir erkek arkadaşıyla objektiflere takılmıştı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

21 yaşındaki güzel şarkıcı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmıştı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Tilki'nin arkadaşı ise basın mensuplarına, 'Çekmesinler yoksa polis çağırırım' diye tepki göstermişti.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Aleyna Tilki, önceki akşam aynı kişiyle Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki Haldun Demirhisar ile yakalandı: Anne Havva Öztel açıkladı: Haldun Bey kızımın…

Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

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