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Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Genç popçu ilk defa konuştu!

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar ile objektiflere yakalanmıştı. Aleyna Tilki ile Haldun Demirhisar flaşlar patlayınca paniğe kapılmış ne yapacaklarını şaşırmıştı. Haldun Demirhisar ise kameralara zafer işareti yapmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sonra Haldun Demirhisar açıklama yapmıştı. Aşk haberlerini yalanlayan açıklamaların ardından Aleyna Tilki ilk defa konuştu. Aleyna Tilki'nin aşk haberlerini tam olarak yalanlamaması kafalarda soru işareti bıraktı. İşte Aleyna Tilki'nin aşk açıklaması...