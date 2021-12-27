Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile yakalanmıştı! Genç popçu ilk defa konuştu!

Güzel şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde daha önce adı Serenay Sarıkaya ile anılan Haldun Demirhisar ile objektiflere yakalanmıştı. Aleyna Tilki ile Haldun Demirhisar flaşlar patlayınca paniğe kapılmış ne yapacaklarını şaşırmıştı. Haldun Demirhisar ise kameralara zafer işareti yapmıştı. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sonra Haldun Demirhisar açıklama yapmıştı. Aşk haberlerini yalanlayan açıklamaların ardından Aleyna Tilki ilk defa konuştu. Aleyna Tilki'nin aşk haberlerini tam olarak yalanlamaması kafalarda soru işareti bıraktı. İşte Aleyna Tilki'nin aşk açıklaması...
Genç popçu Aleyna Tilki kendisinden yaşça çok büyük Haldun Demirhisar ile aşk yaşıyor mu?
Türk pop müziğinin genç yıldızı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bir erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Tilki'nin yemek yediği gizemli kişinin geçen yaz Göcek'te Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıkması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞAMIŞTI
Genç şarkıcı, mekan çıkışı patlayan flaşlar karşısında büyük şaşkınlık yaşamış, Demirhisar ise kendisini görüntüleyen muhabirlere zafer işareti yapmıştı.
Magazin kulislerinde şok etkisi yaratan aşk iddiasının ardından önce Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sonra Haldun Demirhisar açıklama yapmıştı.
Öztel, "Haldun Bey kızımın 4 yıllık arkadaşı. Resimler yaparak atölyesinde kafasını dağıtır" sözleri ile aşk iddiasını yalanlamıştı.