Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Kapadokya pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.
Havva Öztel geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı.
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa Kapadokya gezisinden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Kapadokya pozları...