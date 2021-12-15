Trend Galeri Trend Magazin Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi. Havva Öztel geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa Kapadokya gezisinden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Mini eteği ve karın kaslarını sergilediği kazağı ile poz veren Havva Öztel tarzı ile tam not alırken düzgün fiziği de övgüleri topladı. İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Kapadokya pozları...

Giriş Tarihi: 15.12.2021 06:13 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 06:14
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak Kapadokya pozları ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Havva Öztel geçtiğimiz haftalarda kızları ile çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı kareler ile sosyal medyayı sallamıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa Kapadokya gezisinden kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in Kapadokya pozları yürek hoplattı!

İşte güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in Kapadokya pozları...

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