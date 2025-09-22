Trend Galeri Trend Magazin 'Ali Kemal' yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı'nın haylazı Ateş Fatih Uçan'ın son haline bakın...

'Ali Kemal' yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı'nın haylazı Ateş Fatih Uçan'ın son haline bakın...

Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Ali Kemal' rolüyle adını duyuran Ateş Fatih Uçan, unutulmaz karakteri ile hafızalarda yer etmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak, sessiz sedasız bir hayat yaşayan Uçan, sonunda ortaya çıktı. Bakın ünlü isim yıllar içinde ne kadar değişmiş!

Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:57
’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

2008-2012 yılları arasında ekranlarda yayınlanmaya başlayan 'Akasya Durağı' yıllar geçmesine rağmen oyuncu kadrosu ile hala hafızalarda taze bir yer ediniyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Özellikle oyuncuların yıllar içinde geçirdiği değişim de bir hayli merak konusu oluyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Bu isimlerden biri de hiç kuşkusuz 'çaycı Ali Kemal' karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan oluyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Haylaz ve çapkın rolüyle akıllarda yer edinen Uçan, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşam sürüyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

En son haliyle oldukça merak edilen yakışıklıı oyuncu Ateş Fatih Uçan, sonunda ortaya çıktı.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

İşte 'çaycı Ali Kemal'in son hali!

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Ateş Fatih Uçan'ın hiç değişmemiş olması Instagram kullanıcıları gözünden kaçmadı. Dizi fanatikleri Instagram kullanıcısına bolca, 'Hiç değişmemiş hala aynı' yorumlarında bulundu.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Öte yandan dizide bir diğer adından söz ettiren ismi 'cilveli Gülbin' yani Aslı Altaylar oldu...

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Güzelliğiyle Akasya Durağı'na nam salan Altaylar da son dönemlerde sıkça gündeme geliyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

İŞTE ASLI ALTAYLAR'IN SON HALİ...

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Instagramda 54 bin takipçisi bulunan ünlü oyuncu, yeni imajı ve tarzıyla takipçilerini mest ediyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Altaylar, bir dönem kendisinden 10 yaş küçük ünlü yönetmen Okan Ege Ergüven ile aşk yaşamıştı.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

43 yaşındaki oyuncu, genç sevgilisiyle çektirdiği romantik pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Aslı Altaylar kimdir?

Aslen Rizeli olan Aslı Altaylar, 1980 yılında dünyaya geldi.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olan Altaylar, ilk oyunculuk deneyimini Çiçek Taksi adlı dizide yaşamıştır.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Asıl çıkışını ise 'Akasya Durağı' dizinde Gülbin karakteriyle gerçekleştirmiştir.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

2002 yılında Hititler, 2003 yılında ise Giz isimli sinema filmlerinde rol almıştır.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

2017 yılında ise Ketenpere'de dizi yönetmeni karakterini canlandırmıştır.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Son olarak 2019 yılında Yalan Dolan sinema filminde Ayten karakterine can vermiştir.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora yıllar sonra ortaya çıktı. Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor.

’Ali Kemal’ yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı’nın haylazı Ateş Fatih Uçan’ın son haline bakın...

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.