Trend
Galeri
Trend Magazin
'Ali Kemal' yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı'nın haylazı Ateş Fatih Uçan'ın son haline bakın...
'Ali Kemal' yıllar sonra geri döndü! Akasya Durağı'nın haylazı Ateş Fatih Uçan'ın son haline bakın...
Akasya Durağı'nda hayat verdiği 'Ali Kemal' rolüyle adını duyuran Ateş Fatih Uçan, unutulmaz karakteri ile hafızalarda yer etmişti. Uzun zamandır gözlerden uzak, sessiz sedasız bir hayat yaşayan Uçan, sonunda ortaya çıktı. Bakın ünlü isim yıllar içinde ne kadar değişmiş!
Giriş Tarihi: 22.09.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:57