Ali Sabancı ile büyük pazarlıkta anlaşmazlık! Vuslat Doğan Sabancı boşanmak için astronomik rakam istiyor!
Ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü. Korkunç kazanın ardından ünlü çiftin evliliği de çatırdadı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt sosyetik çiftin boşanma detaylarını köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 27.08.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 06:48