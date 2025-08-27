Trend Galeri Trend Magazin Ali Sabancı ile büyük pazarlıkta anlaşmazlık! Vuslat Doğan Sabancı boşanmak için astronomik rakam istiyor!

Ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü. Korkunç kazanın ardından ünlü çiftin evliliği de çatırdadı. Günaydın yazarı Bülent Cankurt sosyetik çiftin boşanma detaylarını köşesine taşıdı.

27.08.2025
Ağustos 2023'teki bot kazasında ölümden dönen Ali-Vuslat Doğan Sabancı çiftinin kazanın yaralarını sarmayı başarsalar da kalplerindeki yarayı saramadıklarını ve evlerini ayırdıklarını ilk bu köşeden öğrenmiştiniz.

1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği resmen olmasa da sona ermişti.

Aileye yakın bir kaynaktan öğrendim ki, her ikisi de boşanmak istese de tazminatta anlaşamadıkları için bunu başaramıyorlarmış. Daha doğrusu Vuslat Hanım, astronomik bir rakam istediği için anlaşmaya varamıyorlarmış.

Tüm ısrarlarıma rağmen rakamı telaffuz etmediler ama Vuslat Hanım'ın bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu ve onu bu şekilde cezalandırmak istediği için astronomik bir tazminat istediğini söylediler.

Doğru olabilir çünkü Vuslat Hanım'ın paraya pula ihtiyacı yok.

Bu arada anlaşamazlarsa yakında taraflardan birinin mahkemenin yolunu tutacağı da kulağıma geldi.

Bakalım kavgasız gürültüsüz boşanabilecekler mi...