Ali Sabancı’dan boşandığı eşi Vuslat Doğan’a: Evliyken harika bir çifttik…

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan, Ağustos 2023'te bir bot kazası geçirmişti. Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın evliliği geçtiğimiz aylarda sona erdi. Ünlü çiftten Ali Sabancı boşanma sonrası ilk kez bir açıklama yaptı. İşte o dikkat çeken açıklama!

Giriş Tarihi: 18.11.2025 21:37 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 21:41
Ünlü çift Ali ve Vuslat Doğan Sabancı, 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri kazayla ölümden dönmüş ve bu süreçte tedavileriyle magazin gündeminde yer almışlardı.

Ancak ünlü çiftin üzerindeki kara bulutlar bir türlü son bulmadı ve bu ilişkilerine yansıdı.

Haklarında çıkan 'boşanma' iddialarına sessiz kalmayı sürdüren çiftin boşanma sürecine resmi olarak başladıkları belirtilmişti.

2 yıl önce tekne kazası geçiren çiftten Vuslat Doğan Sabancı, geçtiğimiz aylarda ilk kez konuyla ilgili resmi bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi.

BOŞANDIKLARINI AÇIKLADILAR: BİRİMİZ KIŞTAYKEN DİĞERİMİZ YAZDAYDI...

Vuslat Doğan Sabancı 1 ay kadar önce boşandıklarını açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Biz Ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı...Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirmizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz. Vuslat Doğan ve Ali Sabancı" ifadelerini kullandı.

BOŞANDIKTAN SONRA ALİ SABANCI İLK KEZ BUGÜN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Daha önce bu açıklamayı yapan Vuslat Doğan sessizliğini böyle bozmuştu. Bugün ise Ali Sabancı boşandıktan sonra ilk kez bir açıklama yaparak gündeme oturdu.

"HARİKA BİR ÇİFTTİK"

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Ali Sabancı, "Evliyken harika bir çifttik. Bir ay önce boşandık. 28 yıl boyunca dimdik arkamda durduğu için kendisine çok teşekkür ederim."

