Trend Galeri Trend Magazin Alişan annesi ve minik kızını paylaştı! Eliz’in babaannesine benzerliği gündem oldu

Alişan, sosyal medya hesabından annesi ve kızı Eliz'in verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eliz'in babaannesine benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 04.03.2026 09:37
'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında mutluluğa 'evet' demişti.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Alişan, son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kızı Eliz'in verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eliz'in babaannesine benzerliği ise görenleri şaşırttı.

Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

Alişan'ın annesini herkes tanıyor peki ya kayınvalidesi...

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düşmüştü.

Buse Varol annesini paylaştı, çok genç gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle de hayran bıraktı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

KIVANÇ TATLITUĞ

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

BURAK ÖZÇİVİT

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ

