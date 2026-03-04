Alişan annesi ve minik kızını paylaştı! Eliz’in babaannesine benzerliği gündem oldu

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Alişan ile Buse Varol, 2018 yılında mutluluğa 'evet' demişti. 2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı. Mutlu evliliğiyle dikkat çeken Alişan, son olarak sosyal medya hesabından annesi ve kızı Eliz'in verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Eliz'in babaannesine benzerliği ise görenleri şaşırttı. Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi. Alişan'ın annesini herkes tanıyor peki ya kayınvalidesi... 'EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE' Alişan geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, 'En güzel, en pozitif kayınvalide bende' notunu düşmüştü. Buse Varol annesini paylaştı, çok genç gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle de hayran bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri… NESLİHAN ATAGÜL NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ ALİNA BOZ ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ SERENAY SARIKAYA SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN AFRA SARAÇOĞLU AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ KIVANÇ TATLITUĞ KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ SİNEM KOBAL SİNEM KOBAL VE ANNESİ YASEMİN ALLEN YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ YASEMİN ALLEN VE ANNESİ NEZ VE ANNESİ AYÇA BİNGÖL AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL SELMA ERGEÇ SELMA ERGEÇ VE ANNESİ İBRAHİM TATLISES VE ANNESİ