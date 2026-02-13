Trend
Alişan babalık heyecanını yeniden yaşadı! İlk göz ağrısı oğlu Burak'ın yeni yaşını o kareyle kutladı
Örnek aile yaşantısıyla parmakla gösterilen şarkıcı Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 2019 yılında kucağına aldığı ilk göz ağrısı oğlu Burak'ın yeni yaşını kutlayan Alişan, paylaştığı geçmişe dönük o karelerle kalpleri ısıttı.
