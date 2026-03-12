Trend Galeri Trend Magazin Alişan'ın ailesinde kriz mi var? Annesi gelinini ve oğlunu takipten çıktı: Bakın sebebi ne...

Ünlü şarkıcı Alişan, Buse Varol ve anne Suzan Tektaş arasında sosyal medyada yaşanan "takipten çıkma" hamlesi magazin gündemini hareketlendirdi. Aile içinde kriz olduğu iddiaları çok geçmeden yayılırken, olayın aslı kısa sürede gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 12.03.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 09:50
Magazin gündeminde kısa sürede yayılan bir iddia, ünlü şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş arasında sorun olduğu yönündeydi.

Sosyal medyada ortaya atılan söylentilerde, anne Tektaş oğlu ve gelinini sosyal medya hesabından takipten çıktı.

Kulisleri hareketlendiren bu söylenti sonrasında 'aile içinde kriz mi var?' sorusu yayılırken gerçek de çok geçmeden anlaşıldı.

Suzan Tektaş'a ait sosyal medya hesabının yaklaşık bir yıl önce başkalarının eline geçtiği ve o tarihten bu yana aktif şekilde kullanılmadığı ortaya çıktı.

Üstelik Alişan da geçtiğimiz yıl Instagram hesabında bir paylaşım yaparak, "Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak" ifadelerini kullanmıştı. Bu nedenle gündeme gelen "takipten çıkma" detayının gerçek bir hareket olmadığı belirtildi.

İKİ ELTİ DE GEÇTİĞİMİZ AYLARDA BARIŞMIŞTI...

2021 yılında koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, sevenlerini yasa boğmuştu. Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından yaşadıkları bir problem nedeniyle Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş'ın arası açılmıştı ve iki elti birbirlerini silmişlerdi.

Ancak uzun süredir görüşmeyen Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş, sürpriz bir şekilde barışma kararı almıştı.

Küslüğün ardından buzları eriten iki elti, aylar sonra birlikte yurtdışına çıkmıştı.

Viyana ve Budapeşte'yi adım adım gezen ikili, verdikleri mutlu ve samimi pozlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

İki elti mutluluk dolu pozlarıyla adeta düşman çatlatmıştı.

Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören Buse Varol geçen günlerde de annesi Birsen Özgan ile gündeme gelmişti.

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" notunu düşmüştü.

Buse Varol annesini paylaştı, çok genç gösteren Birsen Özgan güzelliğiyle de hayran bırakmıştı.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

ALİNA BOZ

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

SERENAY SARIKAYA

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

AFRA SARAÇOĞLU

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ