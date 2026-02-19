Trend Galeri Trend Magazin Alişan’ın unutamadığı aşkıydı! Aynalı Tahir’in Zümrüt’ü Yeşim Büber şimdi bakın nerede

Ekranların sevilen dizisi Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı. agazin dünyasından uzak bir yaşam süren oyuncu, ailesiyle bakın nerede yaşıyor.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 11:19
Aynalı Tahir'in büyük aşkı Zümrüt karakteri ile şöhreti yakalayan güzel gözlü oyuncu Yeşim Büber şimdilerde gözlerden ve ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Oyunculuktan elini, eteğini çeken Yeşim Büber şimdilerde evli ve çocuklu.

Bir dönemin en popüler oyuncuları arasında yer alan Yeşim Büber'in son hali merak konusu oldu.

"Aynalı Tahir" dizisi ile akıllara kazınan Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile evlenmişti.

Yaklaşık 15 yıldır teknede yaşayan çiftin ikizleri Nehir ve Can Yunus ile paylaşımları ilgi odağı oluyor.

Şimdilerde 47 yaşında olan Yeşim Büber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem oluyor.

İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali...

Yeşim Büber, eşi ve ikizleri Nehir ve Can Yunus ile sıradışı bir hayat sürüyor.

"TEKNEDE YAŞAMAK BAZEN ZOR"
Takipçilerinin "Teknede yaşamak zor mu?" sorusuna da yanıt veren oyuncu, şöyle demişti:

"Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz. Düşündüğümüzden çok daha uzun sürdü ve sabaha yetiştirmemiz gerek. Saat gece yarısını geçti fakat daha işimiz var.

Hep soruyorsunuz ya; 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet, bazen zor..."

Büber oyunculuğa dönüp dönmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt vermişti: "Mesleği bırakmadım. İstediğim gibi bir proje olursa neden olmasın? Ama İstanbul'a yerleşmem gerekirse zor."

Güzel oyuncu, daha önce 'Aynalı Tahir', 'Kırık Ayna', 'Bıçak Sırtı', 'Serseri Aşıklar' gibi dizilerin yanı sıra 'Barda', 'Kaybolan Yıllar' ve Sadri Alışık Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı 'İnşaat' gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

YEŞİM BÜBER KİMDİR?

Yeşim Büber, 18 Ağustos 1977 tarihinde Aydın'da doğmuştur. Annesi bir terzi ve babası bir çevirmendir.

Yeşim Büber, ilk okulu, orta okulu ve liseyi bitirdikten sonra ailecek İstanbul'a taşındılar. 1,5 yıl sonra da İzmir'e taşındılar.

Can Gürzap'ın Diyalog Oyunculuk Okulu`nda eğitim aldı. 1996 yılında "Bu Sevda Bitmez" filmi ile sinemaya başladı.

Sinemadaki başarının ardından dizi filmlerde oynamaya başladı. Tv için sinema ve bilişim konularında programlar hazırladı.

2004 yılında "İnşaat" filmindeki rolü için, 9. Sadri Alışık Ödüllerinden En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Yeşim Büber, 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlendi.

Evlendikten sonra evlerini boşaltarak bir teknede yaşamaya başladılar ve tekneleri ile bir sene süren bir dünya turu yaptılar.

Nehir ve Can Yunus (d.2013) adlarında ikiz çocukları oldu.

Tekneleriyle Türkiye'nin güneyinde Muğla Gökovada bulunan Okluk koyu'nda bir süre yaşayan çift daha sonra işleri nedeniyle İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Marina'ya yerleştiler.

Filmleri ve dizileri :
1996 - Bu Sevda Bitmez
1998 - Zeynep
1998 - Aynalı Tahir
2000 - Dedelerimi Evlendirirken
2000 - Şöhret tutkusu
2000 - Şaşı Felek Çıkmazı
2001 - Yeraltında Dünya Var

2001 - Benim İçin Ağlama
2001 - Nasıl Evde Kaldım
2002 - Bulutbey
2003 - Gelin
2003 - Serseri Aşıklar
2003 - İnşaat
2003 - Çaylak
2003 - Kırık Ayna

2004 - Üç kişilik Aşk
2004 - Arapsaçı
2005 - Dolunay
2005 - Yolda / Rüzgar Geri Getirirse
2006 - Barda
2006 - İspinozlar

2006 - Kaybolan Yıllar
2007 - Bıçak Sırtı
2009 - Aile Reisi
2011 - Zehirli Sarmaşık
2012 - Acayip Hikayeler
2014 - İnşaat 2 (Nazife)