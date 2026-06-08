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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

NBA'de sergilediği performansla üst üste iki kez All-Star seçilerek adını basketbol tarihine yazdıran Alperen Şengün, yoğun sezonun ailesiyle birlikte sezonu orada açtı!

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 08.06.2026 06:47 Güncelleme Tarihi: 08.06.2026 06:48
All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen başarılı basketbolcu Alperen Şengün, sezon tatiline Antalya'da başladı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sevgilisi Hannah Cherry ile ayrıldıkları haberleri çıkan Şengün, tatile ailesiyle birlikte çıktı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

2 sezondur üst üste All-Star seçilerek Türk basketbol tarihine adını yazdıran Alperen Şengün, gün boyu aile üyeleri ile vakit geçirdi.

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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

PEKİ SEVGİLİSİYLE ARASINDA NE OLMUŞTU!

NBA'de bu sezon All-Star eşiğinden dönen ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Alperen Şengün, yaklaşık 5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hannah Cherry ile olan ilişkisinde beklenmedik bir dönemece girdi.

Geçtiğimiz yıl Cherry'yi Türkiye'ye getirerek ailesiyle tanıştıran ve evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftten hayranlarını üzen bir haber geldi.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, ancak nadiren paylaştıkları mutluluk pozlarıyla dikkat çeken ikili arasında ipler gerildi.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Alperen Şengün'ün, Instagram hesabından Hannah Cherry'yi takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR

Genellikle ünlü isimlerin ilişkilerindeki sonun başlangıcı olarak kabul edilen bu hamle, "Evlilik beklenirken ayrılık mı geldi?" sorularını beraberinde getirdi.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Ancak her iki taraftan da henüz ayrılık iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

ÜNLÜ FUTBOLCUNUN SEVGİLSİ DE GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın Türkiye'ye gelmesi futbol camiasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Genç yetenek kadar konuşulan bir diğer şey ise ünlü futbolcunun sevgilisi oldu. Genç kadın, kısa sürede sosyal medyada ses getirmişti.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından top koşturan Anderson Talisca başarılı futbol kariyeriyle adından sıklıkla söz ettiriyor.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan ünlü yıldızın sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olması sarı - lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Türkiye'ye geldiğini sosyal medya hesabından paylaşan başarılı futbolcu kısa sürede gündem oldu. Fakat sosyal medyada bir diğer ilgi odağı olan şey ise, Anderson Talisca'nın sevgilisi oldu.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Ünlü futbolcunun sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Brezilya'da modellik yapan Carolaine Freitas ve Anderson Talisca, 2021 yılında ilişki yaşamaya başladı.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Ünlü model, güzelliğiyle ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

İlişkileriyle yabancı basında oldukça merak uyandıran çift, yaptığı paylaşımlarla da oldukça beğeniliyor.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Carolaine Freitas, Fenerbahçe forması giyip kendi Instagram hesabında paylaşması, sarı lacivertli taraftarlıların beğeni yağmuruna tutuldu.

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

Peki siz magazin dünyasının diğer çiftlerini görmüş müydünüz?

İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU

All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

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All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

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