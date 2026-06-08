All-Star yıldızı Alperen Şengün sezonu kapattı: Tatil modunu ailesiyle birlikte orada açtı!

NBA'de Houston Rockets takımında forma giyen başarılı basketbolcu Alperen Şengün, sezon tatiline Antalya'da başladı. Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık sevgilisi Hannah Cherry ile ayrıldıkları haberleri çıkan Şengün, tatile ailesiyle birlikte çıktı. 2 sezondur üst üste All-Star seçilerek Türk basketbol tarihine adını yazdıran Alperen Şengün, gün boyu aile üyeleri ile vakit geçirdi. PEKİ SEVGİLİSİYLE ARASINDA NE OLMUŞTU! NBA'de bu sezon All-Star eşiğinden dönen ve kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Alperen Şengün, yaklaşık 5 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hannah Cherry ile olan ilişkisinde beklenmedik bir dönemece girdi. Geçtiğimiz yıl Cherry'yi Türkiye'ye getirerek ailesiyle tanıştıran ve evlilik yolunda ilerledikleri konuşulan çiftten hayranlarını üzen bir haber geldi. Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, ancak nadiren paylaştıkları mutluluk pozlarıyla dikkat çeken ikili arasında ipler gerildi. Alperen Şengün'ün, Instagram hesabından Hannah Cherry'yi takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. AYRILIK İDDİALARI GÜÇLENİYOR Genellikle ünlü isimlerin ilişkilerindeki sonun başlangıcı olarak kabul edilen bu hamle, 'Evlilik beklenirken ayrılık mı geldi?' sorularını beraberinde getirdi. Ancak her iki taraftan da henüz ayrılık iddialarına dair resmi bir açıklama gelmedi. ÜNLÜ FUTBOLCUNUN SEVGİLSİ DE GÜNDEMDEN DÜŞMEMİŞTİ Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca'nın Türkiye'ye gelmesi futbol camiasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Genç yetenek kadar konuşulan bir diğer şey ise ünlü futbolcunun sevgilisi oldu. Genç kadın, kısa sürede sosyal medyada ses getirmişti. Suudi Arabistan'ın El Nassr takımından top koşturan Anderson Talisca başarılı futbol kariyeriyle adından sıklıkla söz ettiriyor. Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan ünlü yıldızın sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olması sarı - lacivertli taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Türkiye'ye geldiğini sosyal medya hesabından paylaşan başarılı futbolcu kısa sürede gündem oldu. Fakat sosyal medyada bir diğer ilgi odağı olan şey ise, Anderson Talisca'nın sevgilisi oldu. Ünlü futbolcunun sevgilisi güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Brezilya'da modellik yapan Carolaine Freitas ve Anderson Talisca, 2021 yılında ilişki yaşamaya başladı. Ünlü model, güzelliğiyle ve fiziğiyle takipçilerinin beğenisini kazanıyor. İlişkileriyle yabancı basında oldukça merak uyandıran çift, yaptığı paylaşımlarla da oldukça beğeniliyor. Carolaine Freitas, Fenerbahçe forması giyip kendi Instagram hesabında paylaşması, sarı lacivertli taraftarlıların beğeni yağmuruna tutuldu. Peki siz magazin dünyasının diğer çiftlerini görmüş müydünüz? İRFAN CAN KAHVECİ VE EŞİ GÖZDE KAHVECİ CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN İDO TATLISES-YASEMİN ŞEFKATLİ BEREN SAAT- KENAN DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU İPEK FİLİZ YAZICI- UFUK BEYDEMİR TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ