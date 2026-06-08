Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar gecelerde! Uzun süre o masadan kalkmadılar...

EVLİLİK SORUSU KARŞISINDA BAKIN NE YAPTI...

Oyuncu Pelin Uluksar öte yandan geçen günlerde de iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile birlikte önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansımıştı. Baş başa keyifli bir akşam yemeği yediklerini belirten çift, ilişkilerinin sorunsuz ilerlediğini dile getirdi. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan ikili, "Baş başa yemek yedik, her şey yolunda" diyerek mutluluklarını ifade etti. Öte yandan Pelin Uluksar, yöneltilen evlilik sorusunu ise sadece gülümsemekle yetinerek yanıtsız bırakmıştı.