Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar gecelerde! Uzun süre o masadan kalkmadılar...

Allan Hakko, özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Fenomen Selin Yağcıoğlu ile 2 yıllık ilişkisini bitiren Hakko'o gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişkisini bitirdikten sonra kısa süreli bir beraberlik yaşadığı Ecem Oltulu'dan da ayrılan Hakko, kalbini bu kez oyuncu Pelin Uluksar'a kaptırdı. Bir süredir gözlerden uzak bir aşk yaşayan çift, ilişkilerini sakin bir şekilde sürdürmeyi tercih ediyor. ÜNLÜ ÇİFT GECELERDE! Allan Hakko ve sevgilisi Pelin Uluksar, son olarak önceki akşam Tarabya'da bulunan bir balıkçıda objektiflere yansıdı. Akşam boyunca mekânda vakit geçiren çift, masalarındaki arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti. Koyu bir sohbetin içinde oldukları görülen ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. EVLİLİK SORUSU KARŞISINDA BAKIN NE YAPTI... Oyuncu Pelin Uluksar öte yandan geçen günlerde de iş insanı sevgilisi Allan Hakko ile birlikte önceki gün Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansımıştı. Baş başa keyifli bir akşam yemeği yediklerini belirten çift, ilişkilerinin sorunsuz ilerlediğini dile getirdi. Gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtlayan ikili, 'Baş başa yemek yedik, her şey yolunda' diyerek mutluluklarını ifade etti. Öte yandan Pelin Uluksar, yöneltilen evlilik sorusunu ise sadece gülümsemekle yetinerek yanıtsız bırakmıştı. İLK KEZ PAYLAŞMIŞTI! Güzel oyuncuyla olan ilişkisini gözlerden uzak tutan Allan Hakko, Instagram hesabından ilk kez sevgilisiyle paylaşım yapmıştı. Bir arkadaşlarının düğünü için Yunanistan'a giden Hakko ve Uluksar o anları hesaplarında yayınlamıştı. Taze burnunda çift çok sayıda beğeni gelmişti. Öte yandan özel hayatlarını basından uzak tutmaya çalışan Hakko ve Uluksar, ilk kez birliktelikleri hakkında konuşmuştu. Hakko, mutlu giden ilişkisiyle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirmişti: 'Her şey yolunda, ilişkimiz çok güzel gidiyor.' Bu açıklama, çiftin aşklarının ciddi ve istikrarlı bir şekilde ilerlediğinin de göstergesi olmuştu.