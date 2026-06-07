Trend Galeri Trend Magazin Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman'a Samsun'da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman'a Samsun'da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Öykü Gürman, Samsun'da hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını coşkulu bir kalabalıkla seslendiren güzel sanatçıyı, Samsunlular resmen bağrına bastı. İşte o anlar!

Giriş Tarihi: 07.06.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 08:48
Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Yakın zamanda ATV ekranlarında yayınlanacak olan Altı Üstü İstanbul isimli dizinin kadrosunda yer alan Öykü Gürman, sahne programlarına da ara vermiyor.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Başarılı şarkıcı geçtiğimiz akşam Samsun'da sevenleriyle buluştu.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Terme Yaz Festivali'nin açılışında sahneye çıkan Gürman, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

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Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Enerjisi ve güler yüzüyle ilgi odağı olan Gürman'a Samsunlular da yoğun ilgi gösterdi.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Bir ara seyircilerin arasına inen Gürman'ı hayranları resmen bağrına bastı.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman’a Samsun’da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!

Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör