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Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman'a Samsun'da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!
Altı Üstü İstanbul dizisinin yıldızı Öykü Gürman'a Samsun'da sevgi seli! Hayranları resmen bağrına bastı: İşte o anlar!
Altı Üstü İstanbul dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Öykü Gürman, Samsun'da hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını coşkulu bir kalabalıkla seslendiren güzel sanatçıyı, Samsunlular resmen bağrına bastı. İşte o anlar!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 08:45
Güncelleme Tarihi: 07.06.2026 08:48