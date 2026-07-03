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“Altı Üstü İstanbul” kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de

atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için üçüncü bölüm tekrarıyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:35
Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

3.Bölüm Özeti

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır.

Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

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Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar.

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Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır.

Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır.

Altı Üstü İstanbul kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv’de

Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ALTI ÜSTÜ İSTANBUL #ATV