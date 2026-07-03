“Altı Üstü İstanbul” kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de
atv'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için üçüncü bölüm tekrarıyla Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor. İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 11:35