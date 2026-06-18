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“Altı Üstü İstanbul”da Emir, teklifi kabul edecek mi?

atv'nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da, Emir'in vereceği karar yeni bölüm öncesi merak konusu oldu. Ziyankâr Spor'un final maçında yaşanan büyük kaos, mahalleyi geri dönüşü olmayan bir acıyla baş başa bıraktı. Bahtiyar'ın ölümüyle yıkılan Emir hem abisini kaybetmenin acısını hem de kendini suçlamanın yükünü taşırken futbola ve hayata küstü.

Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:42
Altı Üstü İstanbulda Emir, teklifi kabul edecek mi?

Bir yanda Bahtiyar'ın ölümüne dair karanlık gerçeği ortaya çıkarabilecek görüntüler, diğer yanda Bayram'ın yıllar sonra beklenmedik hamlesi…

Altı Üstü İstanbulda Emir, teklifi kabul edecek mi?

Tam her şey altüst olmuşken Galip'ten gelen sürpriz teklif ise Emir'i hayatının en önemli yol ayrımına getirdi.

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Altı Üstü İstanbulda Emir, teklifi kabul edecek mi?

Peki, Emir bu teklif karşısında nasıl bir karar verecek? Acısıyla mücadele eden genç adam, yeni bir başlangıcın kapısını mı aralayacak, yoksa bambaşka bir yol mu seçecek?

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Altı Üstü İstanbulda Emir, teklifi kabul edecek mi?

Bahtiyar'ın ardından Ziyankâr Mahallesi'nde dengeler değişirken, Emir'in vereceği karar şimdiden izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi.

Altı Üstü İstanbulda Emir, teklifi kabul edecek mi?

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL