“Altı Üstü İstanbul”da Emir, teklifi kabul edecek mi?
atv'nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da, Emir'in vereceği karar yeni bölüm öncesi merak konusu oldu. Ziyankâr Spor'un final maçında yaşanan büyük kaos, mahalleyi geri dönüşü olmayan bir acıyla baş başa bıraktı. Bahtiyar'ın ölümüyle yıkılan Emir hem abisini kaybetmenin acısını hem de kendini suçlamanın yükünü taşırken futbola ve hayata küstü.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 10:42