Altı Üstü İstanbul'da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar'ı yıkacak ne var?
Atv ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Altı Üstü İstanbul'da bu hafta duyacaklarınıza inanamayacaksınız; Melek'in o şoke eden itirafı tüm bildiklerinizi unutturacak! Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide Emir'in eline tutuşturulan gizemli flaş bellek, mahallede adeta kıyameti koparmaya hazırlanıyor. Kimsenin güvende olmadığı ve tüm sırların ifşa olacağı bu nefes kesen yeni bölümün bomba gibi detayları haberimizde!
Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 16:15