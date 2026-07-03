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Altı Üstü İstanbul'da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar'ı yıkacak ne var?

Atv ekranlarının fırtınalar estiren dizisi Altı Üstü İstanbul'da bu hafta duyacaklarınıza inanamayacaksınız; Melek'in o şoke eden itirafı tüm bildiklerinizi unutturacak! Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide Emir'in eline tutuşturulan gizemli flaş bellek, mahallede adeta kıyameti koparmaya hazırlanıyor. Kimsenin güvende olmadığı ve tüm sırların ifşa olacağı bu nefes kesen yeni bölümün bomba gibi detayları haberimizde!

Giriş Tarihi: 03.07.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 16:15
Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Uzay ve Emir'in arasındaki gerilim, yaşanan korkunç kazayla bambaşka bir boyuta taşınır.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Ölümle burun buruna gelen iki genç için zamanla yarış başlarken, Uzay öleceğini düşünerek elindeki flaş belleği Emir'e emanet eder.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Emir ise kendisini hiç beklemediği bir kararın ortasında bulur.

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Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Diğer yanda Melek'in ağzından dökülen itiraflar, bugüne kadar herkesin inandığı gerçekleri altüst edecek büyük bir sırrın kapısını aralar.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Kazanın perde arkasındaki şüpheler giderek büyürken, Emir'in elindeki flaş bellek Bahtiyar'la ilgili tüm dengeleri değiştirebilecek gerçekleri barındırmaktadır.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Yolun sonuna gelen Uzay için artık tek bir çıkış vardır: Kaçmak.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Ancak ortaya çıkacak sır, yalnızca onun değil, mahalledeki herkesin hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecektir.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

atv'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul, dördüncü bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyici ile buluşuyor.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

İstanbul'un farklı hayatlarını, çarpışan dünyalarını ve birbirine dokunan hikâyelerini ekrana taşıyan Altı Üstü İstanbul, hikayesiyle olduğu kadar güçlü kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Yayın Tarihi : 6 Temmuz 2026 / Pazartesi

Yayın Saati : 20.00

Altı Üstü İstanbul’da nefesler tutuluyor! O flaş bellekte Bahtiyar’ı yıkacak ne var?

Yapım : NTC Medya

Yönetmen : Müge Uğurlar

Senaryo : Yekta Torun, Hilal Yıldız

Oyuncular : Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk), Sena Mia Kalıp (Melek), Sezer Arıçay (Bahtiyar), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet).

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör