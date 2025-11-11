Altın Küre ödüllü ABD’li oyuncu Sally Kirkland hayatını kaybetti

84 yaşındaki Sally Kirkland'tan hayranlarını üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi. Menajeri Michael Greene, yaptığı açıklamada, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini belirtti. New York'ta dünyaya gelen Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar rol aldı. 1987 yapımı 'Anna' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülü kazanmıştı. Kirkland, sinemada Paul Newman ve Robert Redford'la 'The Sting', Barbra Streisand'la 'The Way We Were', Kevin Costner'la 'Revenge', Jim Carrey'le 'Bruce Almighty' filmlerinde yer aldı. Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü. İşte erken yaşta aramızdan ayrılarak hayranlarını hüzne boğan o ünlü isimler... Ajlan Büyükburç, Erol Büyükburç ile Türkan Türker'in kızı olarak 13 Kasım 1970 tarihinde dünyaya geldi. Caz müziğin duayen sanatçılarından biri olan Büyükburç, babasına ait üç bin plaktan oluşan arşiviyle caz müziğe babası Erol Büyükburç sayesinde başladı. Henüz 8 yaşındayken babasından gitar dersleri almaya başlayan Büyükburç, Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde düzenlenen müzik yarışmasında 'En İyi Kız Solist' dalında birinci oldu. Yarışma sonrasında katıldığı program ile televizyon dünyasında kendini gösteren Büyükburç, programda tanıştığı Mine Çağlayan ile Ajlan-Mine adıyla bir grup oluşturdu ve 1993'te ilk albümlerini piyasaya sürdüler. KURDUKLARI GRUBUN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ İlk albümleri olan 'Aşkolsun' müzik piyasasında önemli bir başarı yakalasa da, Ajlan-Mine ikilisinin ekip arkadaşlığı kısa sürdü ve ilk albümlerinden 1 yıl sonra yollarını ayırdılar. İstanbul'daki neredeyse tüm caz kulüplerinde çalışarak müzik kariyerine sıkı sıkıya tutuan Ajlan Büyükburç, 1990 yılında soluğu Polonya'da aldı ve oradaki caz atölyesinde ders almaya başladı. Aldığı caz eğitimlerinden sonra 1995 yılında solo albümü 'Tutunup Kendime'yi çıkartarak caz dünyasına adını altın harflerle yazdıran Ajlan Büyükburç, aynı yıl Houston'da düzenlenen uluslararası bir festivalde Türkiye'yi temsilen bulundu. HENÜZ 28 YAŞINDA, HAYATININ BAHARINDA ARAMIZDAN AYRILDI… Başarılarla dolu hayatına ani vedasıyla sevenlerini yasa boğan Ajlan Büyükburç 22 Temmuz 1999'da Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen beldesi yakınlardan sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu. En sevdiği caz şarkılarını bir albümde toplamayı planlayan Büyükburç, bu isteği için bir süredir çalışmalar yapıyordu. Bir diğer yandan da pop müzik albümü için adımlar atan Büyükburç'un başarılarla dolu hayatına ani vedası sevenlerini yasa boğdu. Ajlan Büyükburç'un cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi. 'YARAMIZDA KALSIN' ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI! ERKEN VEDASIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: ONUR CAN ÖZCAN 6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, Youtube'a yüklediği amatör müzik videolarıyla kısa sürede popüler oldu. İlk ve orta öğrenimini Pendik/Kurtköy'de başarıyla tamamlayan Özcan'ın müziğe ve futbola olan ilgisi daha o yıllarda kendini göstermeye başladı. Derslerinde oldukça başarılı ve örnek bir öğrenci olmasına rağmen Özcan, vaktinin bir çoğunu müzik ve spora ayırmayı tercih etti. Zaman geçtikçe müziğe olan ilgisinin daha ağır bastığını fark ederek hiçbir destek ve eğitim almadan kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi. Henüz ortaokulda kendi beste denemelerini yazmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan ile paylaştığı öğrenci evinde bestelerini amatörce kayıt alarak Youtube kanalına yüklemeye başladı. Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, 'Yalnızlığın Ezgisi', 'Çilingir', 'Kibrit', 'Gülümse Kadın' ve 'İntihaşk' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı. HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU! Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi. BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU 20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur. 6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi. Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü. Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı. SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi. Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti. Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi. GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ! 1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi. Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı. 2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi. HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU! Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu. ARDINDA 8 YAŞINDA KIZI VE GÖZLERİ YAŞLI EŞİ KALDI 49 yaşındaki erken vefatının ardından, ardında yaşla dolu 2 çift göz bırakan Yalnızoğlu, 8 yaşındaki kızı ve 2007 yılından beri beraber olduğu eşi Rischiana'yı bıraktı. Cenazesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi. 90'LARIN EN YAKIŞIKLI YÜZÜ, TÜRKİYE'NİN İLK 'ERKEK GÜZELİ'YDİ! ERKEN VEFATIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: KARAHAN ÇANTAY Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de 3 kardeşten biri olarak dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada 1995 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasına katıldı. Katıldığı bu güzellik yarışmasında yarışmayı birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin ilk erkek güzeli oldu. Yarışmada birincilik tacını takan Sibel Can'ın aynı yıl 'Dedikodu' klibinde boy göstererek medyanın ilgisini çekti ve aynı yıl Harika Avcı ile 'Gizli Aşk' adlı dizide rol aldı. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen bir başka erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsilen bulundu ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu. Karahan Çantay, büyük bir üne kavuştuktan, birçok klip, dizi ve tiyatro oyununda oynadıktan birkaç yıl sonra sektörde yaşadığı ve özel hayatındaki sıkıntılardan ötürü 2001 yılından sonra Türkiye'den ayrılarak yurt dışında yaşamaya başladı. TAYLAND'A YERLEŞME KARARI ALDI! Eski model ve oyuncu olan Çatay kariyeri sırasında yarım bıraktığı ODTÜ'deki eğitimini 2014 yılında Türkiye'ye geri dönerek tamamladı ve 2017 yılında kalıcı olarak Tayland'a yerleşme kararı aldı. Yakışıklılığı ile sıklıkla gündemde olan Çatay, Tayland'da bulunduğu dönemde geçimini matematik öğretmenliği yaparak temine etti. GENCECİK YAŞINDA TRAFİK KAZASININ KURBANI OLDU! 1990'lı yıllarda en ünlü erkek modeller arasında yer alan Çatay, 6 Mart 2021 akşamı Tayland'da motosiklet kazası geçirdi ve henüz 47 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEYİ PLANLIYORDU! Ölümünün ardından açıklama yapan arkadaşı Tuğrul Odabaş, arkadaşının yakın dönemde Türkiye'ye geri dönmeyi planladığını söyledi. Karahan Çantay'ın cenazesi 14 Mart 2021 tarihinde Ankara'nın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. GENÇ YAŞTA HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN BİR DİĞER ÜNLÜ: BİLLUR KALKAVAN 2 Kasım 1962 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya gelen Kalkavan, varlıklı ve köklü bir ailede büyüdü. Babası Nazım Kalkavan, Rize kökenli bir armatör; annesi İsmet Nuyan Kalkavan ise Osmanlı hanedanı soyundan geliyordu. Henüz yedi yaşındayken kamera karşısına geçti ve 1969 yapımı Ayrı Dünyalar filminde küçük bir kız çocuğunu canlandırarak sanat hayatına ilk adımını attı. Çocukluk yıllarının bir bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçiren Kalkavan, ortaokula orada başladı. Ardından Türkiye'ye dönerek Kadıköy Maarif Koleji'nde eğitim gördü. Lise öğrenimini yarıda bırakmasına rağmen hayatı boyunca öğrenmeye olan ilgisini hiç kaybetmedi. 1980'li yıllarda yeniden Amerika'ya giderek lise bitirme sınavlarına girdi ve Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji dersleri aldı. Bu dönemde hem kültürel hem de entelektüel birikimini derinleştirdi. Sanat dünyasında dikkatleri üzerine çekmesi ise 1978'de rol aldığı Sultan filmiyle oldu. Bu filmden sonra televizyon, sinema ve sahne dünyasında aktif olarak yer almaya başladı. 1990'lı yıllarda ekranlarda fırtınalar estiren Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı ve Eyvah Babam dizileriyle tanındı. Tiyatro sahnesine ise 1996 yılında Tiyatro Çisenti'nin sahnelediği Açık Evlilik adlı oyunla çıktı. Daha sonra Bir İstanbul Masalı ve Dilekçe gibi yapımlarda rol aldı. Sadece ekranda değil, sahnede de güçlü bir varlık sergiledi. Oyunculuk performansları kadar enerjik kişiliğiyle de dikkat çekti. Medyanın en çok konuştuğu figürlerden biri olmasına rağmen, o her zaman kendi yolunda ilerledi. Ünlü oyuncu, 15 Ekim 2022'de akciğer kanseri nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde sanat dünyasından çok sayıda isim onu son yolculuğuna uğurladı. Henüz 59 yaşında aramızdan ayrılması, sevenlerini derinden sarstı. Billur Kalkavan, genç yaşta hayata veda eden ama ardında iz bırakan sanatçılardan biri olarak Türk televizyon tarihine geçti. GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBEDEN BİR DİĞER ÜNLÜ: MURAT GÖĞEBAKAN! Türk rock ve Anadolu rock müziğinin unutulmaz seslerinden biri olan Murat Göğebakan, duygusal şarkıları ve güçlü sahne performanslarıyla milyonların kalbinde taht kurmayı başardı. 'Ay Yüzlüm', 'Vurgunum' ve 'Ben Sana Aşık Oldum' gibi eserleriyle müzik dünyasına damga vuran sanatçı, 10 Ekim 1968 yılında Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin çocukları olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesinin ona hamileyken apandisit ameliyatı olmasıyla sağ ayağının aşığı gelişmediğinden engelli olarak dünyaya geldi. 'Sevgi Adamı' lakabıyla sevenlerinin gönlünde özel bir yer edinen Göğebakan, anne ve babasının Almanya'daki işleri nedeniyle çocukluğu Adana ve Almanya arasında geçirdi ve müzik tutkusunu erken yaşlarda keşfetti. İlk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamlayan sanatçı, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girerek müzik eğitimine burada başladı. Mezuniyetinin ardından Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışırken aynı zamanda gitar dersleri verdi. Şarkılarıyla Anadolu rock müziğine unutulmaz eserler kazandıran usta sanatçı, 2009 yılında kendisini grip sanarak gittiği hastanede lösemi (kan kanseri) teşhisi aldı. Lösemi mücadelesi ve özel hayatındaki zorluklar, onun kısa ama dopdolu hayatını derinden etkiledi. 'OĞLUM KANSERİ YENDİ AMA İHANETİ YENEMEDİ!' Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Göğebakan, oğlunun 2014 yılında vefat etmesinden sonra boşanma konusuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamasında 'Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti, ölümü seçti' ifadelerini kullandı. İki yıl süren yoğun tedavinin ardından 2010 yılında sağlığına kavuşsa da, hastalık 2013'te tekrar nüksetti. Lösemiyle mücadelesine devam eden sanatçı, 24 Temmuz 2014'te rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz 2014'te, 46 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Ölüm nedeni, lösemiye bağlı ani kalp durması olarak açıklandı. Sema Bekmez, Murat Göğebakan'ın vefatının ardından gözlerden uzak bir hayat sürdü. Bekmez, 6 Kasım 2020 tarihinde şeker komasına girerek 51 yaşında hayatını kaybetti. Göğebakan vefatının ardından, Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. GENÇ YAŞTA VEFAT EDEN BİR DİĞER İSİM: KAZIM KOYUNCU Kazım Koyuncu, 7 Kasım 1971 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 'İnsanların okuduğu şeylerden bir vicdan oluşur' diyen Koyuncu, ilkokul yıllarından beri okumaya çok meraklı bir çocuktu. Müziğe ortaokul yıllarında mandolin çalarak başlayan ve ortaokul ve liseyi Hopa'da okuyan Koyuncu, üniversite sınavında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a taşındı. Üniversitede bir sene eğitim gördükten sonra okuldan ayrılan Koyuncu'nun müzik hayatı 1992 yılında başladı. Kurduğu müzik gruplardan sonra yalnız devam etmeyi seçen Koyuncu, 2001 yılında ilk solo albümünü yayınladı. Farklı dillerde şarkılar barındıran albümde Lazca, Megrelce, Hemşince, Gürcüce ve Türkçe şarkılar yer alıyordu. 'Gülbeyaz' dizisi için yaptığı müziklerle daha geniş kitlelere ulaşmaya başlayan Kazım Koyuncu, Karadeniz turnelerinin ardından ülkenin pek çok farklı yerinde de konser vermeye başladı. AKCİĞER KANSERİ TEŞHİSİ KONMUŞTU 2004 senesinde sevenlerine acı haberi duyuran Kazım Koyuncu'ya akciğer kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığına rağmen konserler vermeye devam eden Koyuncu'dan acı haber 25 Haziran 2005 günü geldi. VEFATINDAN HEMEN ÖNCE VOLKAN KONAK'A VASİYET ETMİŞ! Kazım Koyuncu, ölümünden hemen önce Volkan Konak ile bir görüşme yaparak son vasiyetini iletmişti. Bu vasiyet Konak'ın ölümünden sonra ortaya çıktı. 'ONU YANINA AL' Koyuncu, 2005 yılında hayatını kaybetmeden hemen önce, grubunun kemençecisi Selim Bölükbaşı'nı Volkan Konak'a emanet ettiği öğrenildi. 'Bak burada Selim var, benim altı yaşımdan beri arkadaşım. Grubumda kemençe ve tulum çalardı. Artık gözlerimi kapatıyorum. Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al' Kazım Koyuncu'nun ölümünün ardından Selim Bölükbaşı, Volkan Konak ile birlikte müzik kariyerine devam etti ve yıllarca Volkan Konak ile sahnelerde yerini aldı. Ancak Konak'ın ölümünden sonra Selim Bölükbaşı, tıpkı Kazım Koyuncu gibi yakın dostu olan Konak'ı kaybetmenin acısını derinden yaşadı. ANİ ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: VOLKAN KONAK 27 Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Volkan Konak; güçlü sesi, şiirsel şarkı sözleri ve modern düzenlemeleriyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri haline gelmişti. Karadeniz müziği ile özdeşleşen usta sanatçı, çocukluk yıllarını doğup büyüdüğü Maçka'da geçirmişti. Karadeniz'in doğası ve kültürü, onun sanatsal kimliğinin şekillenmesinde büyük rol oynamıştı. Müziğe ve sanata olan ilgisi daha küçük yaşlarında gözlerinden okunuyordu Konak'ın. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a gelmiş ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştu. 1980'li yılların sonlarında profesyonel müzik kariyerine adım atan Volkan Konak, 1989 yılında ilk albümü olan 'Suların Horon Yeri' ile müzik dünyasına giriş yapmıştı. Albüm, Karadeniz müziğinin geleneksel yapısını modern düzenlemelerle harmanlayan bir çalışma olmasıyla büyük bir ilgi çekmişti. Daha o zamanlarda yayınlanmasına rağmen, albümde yer alan 'Cerrahpaşa', 'Efulim', 'Mimoza Çiçeğim' gibi şarkılar hala müzik severlerin severek dinlediği şarkılarındandır. 'KUZEYİN OĞLU' LAKABI BURADAN GELMİŞ… Şarkılarında, konuşmalarında ve sanatsal kimliğinde düzenli olarak yer verdiği Karadeniz etkileri, ona bu lakabı getiren adımlardan biri olmuştu. 'Kuzeyin Oğlu' Volkan Konak'ın hem doğduğu topraklara duyduğu bağlılığını hem de sanatına Karadeniz ruhunu yansıtmasını ifade eden bir unvan olduğundan, yıllardır halk arasında bu lakap ile bir mahlas edinmiştir. 1992 yılında Selma Konak ile bir ömür beraberliğe evet demiş, lakin düğün yapamamışlardı. YILLAR SONRA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER Volkan ve Selma Konak çifti, evliliklerinin ilk yılında yapamadıkları düğünü 2023 yılında evlilik yıl dönümlerinde yaparak, hayallerini gerçekleştirmişti. Çiftin bu evlilikten Şimal, Volkan ve Derin adlarını verdikleri 3 çocukları bulunuyor. KUZEYİN OĞLU KUZEYDE TOPRAĞA VERİLDİ Kuzey Kıbrıs'ta konser verdiği esnada sahnede geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybeden Volkan Konak, henüz 58 yaşındaydı. ACI GERÇEK SEVENLERİNİ YASA BOĞDU Sahnede fenalaşarak yere düşen Konak'ın hastaneye ulaştırıldığında ölü olduğu açıklanmıştı. Usta sanatçı, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesindeki törenle defnedilmişti. Henüz 58 yaşında hayata gözlerini yuman Türk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Volkan Konak'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu. GENÇ YAŞTA VEFATIYLA DERİN ÜZÜNTÜ YARATAN BİR DİĞER İSİM: UZAY HEPARI 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Heparı, adını Ay'a ilk ayak basılan günden alıyordu. Müzikle tanışması küçük yaşlarda oldu. Halası Ova Sünder'in yönlendirmesiyle klasik müzik eğitimi aldı. Ancak Heparı'nın müziğe yaklaşımı akademik kalıpları aşan, duygusal ve sezgiseldi. Bu nedenle zaman zaman konservatuvar disiplinine ayak uydurmakta zorlandı. Buna rağmen İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü'nden başarıyla mezun oldu. POP MÜZİĞE 'VİRTÜÖZ' ELİ DEĞDİ 1980'li yılların sonunda Garo Mafyan'ın İstanbul Gelişim Orkestrası'na katılan Heparı, bu dönemden itibaren pop müziğe yöneldi. Elektronik klavyeyle klasik müzik geçmişini sentezleyerek bambaşka bir tarz geliştirdi. 1989'da Zuhal Olcay'ın Küçük Bir Öykü Bu albümünde piyanist olarak yer aldı. Asıl çıkışını ise 1990'lı yılların başında Sezen Aksu ile yaptı. Aksu'nun 'Deli Kızın Türküsü' albümünde hem piyanist hem aranjör olarak çalışan Heparı, kısa sürede sektördeki en yetenekli müzik adamlarından biri olarak anılmaya başlandı. Ardından Levent Yüksel'in 'Med Cezir', Sertab Erener'in 'Sakin Ol!', Aşkın Nur Yengi'nin 'Hesap Ver' gibi albümlerde kilit rol üstlendi. SEZEN AKSU: 'KALBİ PARMAK UÇLARINDA ATARDI' Sezen Aksu, onun için 'kalbi parmak uçlarında atan bir çocuktu' dedi. Heparı yalnızca bir aranjör değil, duyguyu sese dönüştürebilen bir iç müzisyendi. Sezen Aksu'nun sözleriyle; onunla çalışmak bir yoldaşlık, bir ruh alışverişiydi. Heparı, aynı zamanda söz yazımında da yer aldı. 'Vazgeçtim', 'Serserim Benim', 'Kırık Vals' gibi şarkılar, onun müzikteki derinliğini ortaya koyuyordu. Sadece Müzik Değil: Sinema Oyunculuğu da Denedi 1993 yılında Atıf Yılmaz'ın yönettiği Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminde oyuncu olarak da karşımıza çıktı. Canlandırdığı 'Mehmet' karakteriyle beyaz perdede de dikkat çekti. Sanatın farklı dallarına duyduğu ilgiyi bu projeyle somutlaştırdı. BİR MOTOSİKLET KAZASIYLA YARIDA KALAN YAŞAM 20 Mayıs 1994 sabahı, Etiler'de geçirdiği motosiklet kazası her şeyi altüst etti. Demet Akbağ'ın bozulmuş aracına çarptığında henüz 24 yaşındaydı. 11 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ancak 31 Mayıs 1994'te yaşamını yitirdi. Arkasında bir eş (Zeynep Tunuslu), bir bebek (oğlu Uzay Kanat) ve sayısız yarım kalmış melodi bıraktı. ARADAN GEÇEN 30 YILA RAĞMEN ETKİSİ SÜRÜYOR Uzay Heparı, yalnızca bir dönemin değil, birçok kuşağın müziğine yön verdi. Onun düzenlemeleri, yarattığı armonik dokular, Türk pop müziğinde hâlâ eşsiz kabul ediliyor. Kısa ömrüne rağmen, adını taşıyan şarkılar ve anılarla yaşamaya devam ediyor. Müziğin 'arka planındaki yıldız' olarak başlayan yolculuğu, bugün hâlâ sahnelerde, kulaklıklarda ve kalplerde sürüyor. GENÇ YAŞTA ÖLÜMÜYLE HERKESİ YASA BOĞAN BİR DİĞER İSİM: BARIŞ AKARSU! Türk rock müziğinin genç yaşta kaybettiği, ancak ardında derin izler bırakan sanatçılarından biri olan Barış Akarsu, kısa yaşamına rağmen milyonların gönlünde taht kurdu. Sahne performansları, kendine has yorumu ve samimi duruşuyla Türkiye müzik tarihinde özel bir yere sahip olan Akarsu, özellikle 2000'li yıllarda popülerlik kazanarak geniş kitlelere ulaştı. Onun hayatı, müzik tutkusu, ailesi ve genç yaşta yaşadığı trajedi, halen sevenleri tarafından hatırlanıyor. ADININ HİKAYESİ: BARIŞ'IN BABASINDAN ANLAMLI BİR AÇIKLAMA Barış Akarsu'nun isminin kökeni, onun yaşamına anlam katan önemli bir detaydır. Babası Selahattin Akarsu, verdiği bir röportajda oğlunun isminin kökenini şöyle anlatmıştır: 'Barış doğduğunda bizim evde Barış Manço, Cem Karaca, Zülfü Livaneli ve Ruhi Su'nun şarkıları çok çalınırdı, ama Barış'ın adının kaynağı UNESCO'dur. Barış'ın doğduğu yıl olan 1979'da UNESCO, o yılı 'çocuk yılı' ilan etmişti. Ben de çocuklar barışı temsil ettiği için oğlumun adının 'Barış' olmasını istedim. Oğlumun başarılarıyla en büyük gururu yaşadım, kaybıyla da en büyük acıyı.' Bu sözler, Barış Akarsu'nun sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir barış ve umut sembolü olarak anılmasının arkasındaki derin anlamı gözler önüne seriyor. GENÇLİK YILLARI VE MÜZİKLE TANIŞMASI Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da Amasra'da doğdu. Müzikle erken yaşta tanıştı; ailesinin evinde Barış Manço, Cem Karaca ve Zülfü Livaneli gibi dönemin önemli sanatçılarının şarkıları sık sık çalardı. Bu müzikler onun ruhunda derin izler bıraktı. Akarsu, genç yaşlarda gitar çalmaya başladı ve kısa sürede sahneye olan tutkusu ortaya çıktı. Yerel müzik etkinliklerinde gösterdiği performanslar, onun müzik yolculuğunun ilk adımları oldu. KARİYERİNDE YÜKSELİŞ: AKADEMİ TÜRKİYE VE İLK ALBÜM Barış Akarsu'nun geniş kitlelerce tanınması, 2004 yılında katıldığı 'Akademi Türkiye' adlı yarışmayla oldu. Burada sergilediği sahne performansı ve güçlü sesiyle yarışmayı kazandı. Bu zafer, onun müzik dünyasındaki kapılarını ardına kadar açtı. Yarışmadan sonra çıkardığı ilk albüm, özellikle gençler arasında büyük ilgi gördü. Akarsu'nun müziği, geleneksel rock anlayışıyla Anadolu'nun samimi ve içten melodilerini harmanlayarak farklı bir tarz yarattı. Şarkılarında hayatın zorlukları, aşk ve umut temalarını işledi. Bu samimi yaklaşım, dinleyicilerle güçlü bir bağ kurmasını sağladı. SANATÇI KİŞİLİĞİ VE SAHNEDEKİ ENERJİSİ Barış Akarsu sahnede enerji doluydu. Kendine özgü gitar çalımı, güçlü vokali ve içtenliğiyle seyircisini büyülerdi. Onun sahnedeki varlığı, gençlerin idolü haline gelmesini sağladı. Müzik dünyasında 'gençlerin sesi' olarak anıldı. Bir yandan klasik rock tınılarını yaşatırken, diğer yandan Türkiye'nin müzik sahnesine yeni bir soluk getirdi. KİŞİSEL HAYATI VE ZORLUKLAR Barış Akarsu, müzik kariyerinin yanı sıra ailesine de çok düşkündü. Babası Selahattin Akarsu'nun verdiği röportajda da görüldüğü gibi, Barış'ın hayatındaki en büyük destekçilerden biri ailesiydi. Babasının sözleri, onun sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda sevgi dolu bir evlat olduğunu da gösterir. Ancak Barış'ın hayatı, trajik bir kaza ile dramatik bir şekilde sona erdi. 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süren sağlık mücadelesine rağmen kurtarılamadı. Bu kayıp, Türk müzik camiasında ve hayranlarında derin bir üzüntü yarattı. Onun ölümü, genç yaşta hayata veda eden sanatçılar arasında anılmasına neden oldu. MİRASI VE UNUTULMAZLIĞI Barış Akarsu, arkasında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde yaşayan bir anı bıraktı. Şarkıları, rock müziğin Türkiye'deki gelişimine önemli katkılarda bulundu. Onun müziği, hâlâ radyolarda çalıyor ve yeni nesil müzikseverler tarafından keşfediliyor. 'KAR BEYAZDIR ÖLÜM' DEMİŞTİ: KERİM TEKİN'İN ŞOKE EDEN ÖLÜMÜ! 1990'ların parlayan yıldızlarından, Türk pop müziğinin genç prensi Kerim Tekin, 27 Haziran 1998'de Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Henüz 23 yaşında olan Tekin, müzik kariyerinin zirvesindeyken aramızdan ayrıldı. Fakat ölümüne dair özellikle bir detay sevenlerini kahretti… FESTİVAL COŞKUSU VE ERKEN VEDA Kerim Tekin, Sandıklı Termal'98 Festivali kapsamında 26 Haziran akşamı Belediye Meydanı'nda coşkulu bir konser verdi. Hayranlarıyla buluştuğu bu özel gecenin ardından, yakın bir arkadaşının nişan törenine katılmak üzere İstanbul'a dönmeye karar verdi. Festivalin ertesi günkü kapanış törenini beklemeden, menajeri ve bateristi Halis Bütünley ile birlikte yola çıktı. KAZA VE KAYIP Afyon-Sandıklı karayolunun 20. kilometresinde, karşı yönden gelen süt tankeri ile kimliği belirlenemeyen kömür yüklü bir kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kömür kamyonu, Kerim Tekin'in kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Aynı kazada bir yolcu otobüsü de araçlara çarptı. Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, Halis Bütünley ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. HAYRANLARIN VE SANAT DÜNYASININ YASI Kerim Tekin'in ani ölümü, müzik dünyasında ve hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Sanatçı dostları Reyhan Karaca, Seçil Heper, Alişan, Zafer Peker ve Ercan Turgut derin bir yas yaşadı. Özellikle Zerrin Özer, ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçirdi ve doktor müdahalesiyle sakinleştirildi. KISA SÜREYE SIĞAN BAŞARILAR Kerim Tekin, 1995 yılında çıkardığı 'Kara Gözlüm' albümüyle müzik dünyasına adım attı. 1997'de yayınladığı 'Haykırsam Dünyaya' albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Özellikle 'Kar Beyaz' şarkısı, onun en çok bilinen eserlerinden biri oldu. Ayrıca, 'Yaz Aşkım' adlı filmde başrol oynayarak oyunculuk kariyerine de adım attı. BİR GÜN DAHA KALSAYDI... Eğer Kerim Tekin, festivalin kapanış törenini bekleyip bir gün daha Sandıklı'da kalsaydı, belki de o ölümcül kazadan kurtulacaktı. Bu trajik olay, hayatın ne kadar kırılgan olduğunu ve bazen küçük kararların büyük sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. UNUTULMAZ BİR MİRAS Kerim Tekin'in ardından, hayranları ve sanatçı dostları onun anısını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Zerrin Özer, 1998 yılında çıkardığı albümünde yer alan 'Şimdi Uzaklardasın' şarkısını Kerim Tekin'e ithaf etti. Ayrıca, 'Kar Beyaz' şarkısının düet versiyonu da yayınlandı. Kerim Tekin, kısa ömrüne rağmen müzik dünyasında derin izler bıraktı. Onun şarkıları hâlâ dinleniyor, anısı yaşatılıyor. Eğer o gün bir gün daha bekleseydi, belki de bugün müzik dünyasında çok daha büyük başarılara imza atmış olacaktı.