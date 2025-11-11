Trend Galeri Trend Magazin Altın Küre ödüllü ABD'li oyuncu Sally Kirkland hayatını kaybetti

Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan ABD'li oyuncu Sally Kirkland'ın 84 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

84 yaşındaki Sally Kirkland'tan hayranlarını üzen haber bugün akşam saatlerinde geldi.

Menajeri Michael Greene, yaptığı açıklamada, Kirkland'ın Palm Springs'te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini belirtti. New York'ta dünyaya gelen Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar rol aldı.

1987 yapımı "Anna" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Oscar'a aday gösterilen Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülü kazanmıştı.

Kirkland, sinemada Paul Newman ve Robert Redford'la "The Sting", Barbra Streisand'la "The Way We Were", Kevin Costner'la "Revenge", Jim Carrey'le "Bruce Almighty" filmlerinde yer aldı.

Hayatının ilerleyen dönemlerinde sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü.

İşte erken yaşta aramızdan ayrılarak hayranlarını hüzne boğan o ünlü isimler...

Ajlan Büyükburç, Erol Büyükburç ile Türkan Türker'in kızı olarak 13 Kasım 1970 tarihinde dünyaya geldi.

Caz müziğin duayen sanatçılarından biri olan Büyükburç, babasına ait üç bin plaktan oluşan arşiviyle caz müziğe babası Erol Büyükburç sayesinde başladı.

Henüz 8 yaşındayken babasından gitar dersleri almaya başlayan Büyükburç, Nişantaşı Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde düzenlenen müzik yarışmasında "En İyi Kız Solist" dalında birinci oldu.

Yarışma sonrasında katıldığı program ile televizyon dünyasında kendini gösteren Büyükburç, programda tanıştığı Mine Çağlayan ile Ajlan-Mine adıyla bir grup oluşturdu ve 1993'te ilk albümlerini piyasaya sürdüler.

KURDUKLARI GRUBUN ÖMRÜ KISA SÜRDÜ

İlk albümleri olan "Aşkolsun" müzik piyasasında önemli bir başarı yakalasa da, Ajlan-Mine ikilisinin ekip arkadaşlığı kısa sürdü ve ilk albümlerinden 1 yıl sonra yollarını ayırdılar.

İstanbul'daki neredeyse tüm caz kulüplerinde çalışarak müzik kariyerine sıkı sıkıya tutuan Ajlan Büyükburç, 1990 yılında soluğu Polonya'da aldı ve oradaki caz atölyesinde ders almaya başladı.

Aldığı caz eğitimlerinden sonra 1995 yılında solo albümü "Tutunup Kendime"yi çıkartarak caz dünyasına adını altın harflerle yazdıran Ajlan Büyükburç, aynı yıl Houston'da düzenlenen uluslararası bir festivalde Türkiye'yi temsilen bulundu.

HENÜZ 28 YAŞINDA, HAYATININ BAHARINDA ARAMIZDAN AYRILDI…

Başarılarla dolu hayatına ani vedasıyla sevenlerini yasa boğan Ajlan Büyükburç 22 Temmuz 1999'da Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen beldesi yakınlardan sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayata gözlerini yumdu.

En sevdiği caz şarkılarını bir albümde toplamayı planlayan Büyükburç, bu isteği için bir süredir çalışmalar yapıyordu. Bir diğer yandan da pop müzik albümü için adımlar atan Büyükburç'un başarılarla dolu hayatına ani vedası sevenlerini yasa boğdu. Ajlan Büyükburç'un cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

'YARAMIZDA KALSIN' ŞARKISIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI! ERKEN VEDASIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: ONUR CAN ÖZCAN

6 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, Youtube'a yüklediği amatör müzik videolarıyla kısa sürede popüler oldu.

İlk ve orta öğrenimini Pendik/Kurtköy'de başarıyla tamamlayan Özcan'ın müziğe ve futbola olan ilgisi daha o yıllarda kendini göstermeye başladı.

Derslerinde oldukça başarılı ve örnek bir öğrenci olmasına rağmen Özcan, vaktinin bir çoğunu müzik ve spora ayırmayı tercih etti.

Zaman geçtikçe müziğe olan ilgisinin daha ağır bastığını fark ederek hiçbir destek ve eğitim almadan kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi.

Henüz ortaokulda kendi beste denemelerini yazmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde abisi Övünç Özcan ile paylaştığı öğrenci evinde bestelerini amatörce kayıt alarak Youtube kanalına yüklemeye başladı.

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.